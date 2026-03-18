Η Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF) ανέτρεψε το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, ανακηρύσσοντας το Μαρόκο νικητή στα χαρτιά, με σκορ 3-0, απέναντι στη Σενεγάλη (που είχε επικρατήσει στο γήπεδο με 1-0 στην παράταση), σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της το βράδυ της Τρίτης (17/3).

Η Σενεγάλη τιμωρήθηκε για την απόφαση της ομάδας να αποχωρήσει από το γήπεδο, μετά τον καταλογισμό εις βάρος της πέναλτι, το οποίο αμφισβήτησε έντονα, για να επανέλθει εντέλει, μετά από λίγη ώρα και να συνεχίσει το παιχνίδι, φτάνοντας στη νίκη με 1-0.

Η «λυπητερή» του τελικού: Ποινές και πρόστιμα

Η απόφαση του Εφετείου της CAF δεν περιορίστηκε μόνο στην αλλαγή του νικητή, αλλά επέβαλε μια σειρά από τσουχτερά πρόστιμα και τιμωρίες:

Αποτέλεσμα Αγώνα: Κατακύρωση 3-0 υπέρ του Μαρόκου (από 0-1 στο γήπεδο).

Ισμαέλ Σαϊμπάρι (Μαρόκο): Αποκλεισμός 2 αγωνιστικών (η μία με αναστολή) για πειθαρχικό παράπτωμα.

Έλεγχος VAR: Πρόστιμο 100.000$ για παρεμβλήσεις στην περιοχή ελέγχου των διαιτητών.

Ball Boys: Πρόστιμο 50.000$ στην ομοσπονδία του Μαρόκου για τη συμπεριφορά τους.

Χρήση Λέιζερ: Πρόστιμο 10.000$ για τη χρήση τους από τις κερκίδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της CAF:

«Το Εφετείο της CAF αποφάσισε ότι, βάσει του Άρθρου 84 των κανονισμών του Africa Cup of Nations (AFCON), η εθνική ομάδα της Σενεγάλης θεωρείται ότι έχασε τον τελικό αγώνα της διοργάνωσης Μαρόκο 2025 («ο Αγώνας») στα χαρτιά, με το αποτέλεσμα να καταγράφεται 3-0 υπέρ της Βασιλικής Μαροκινής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FRMF).

Σε συνέχεια της έφεσης της FRMF, σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 82 και 84 των κανονισμών του AFCON, το Εφετείο της CAF έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Η έφεση της FRMF κρίνεται τυπικά αποδεκτή και γίνεται δεκτή.

Η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της CAF ακυρώνεται.

Διαπιστώνεται ότι η συμπεριφορά της ομάδας της Σενεγάλης εμπίπτει στα Άρθρα 82 και 84 των κανονισμών.

Η ένσταση της FRMF γίνεται δεκτή.

Κρίνεται ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Σενεγάλης (FSF), μέσω της συμπεριφοράς της ομάδας της, παραβίασε το Άρθρο 82 των κανονισμών.

Σε εφαρμογή του Άρθρου 84, η Σενεγάλη χάνει τον αγώνα στα χαρτιά, με σκορ 3-0 υπέρ της FRMF. Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίπτονται.

Το Εφετείο της CAF αποφάσισε επίσης ότι:

Η έφεση σχετικά με τον Ισμαέλ Σαϊμπάρι (παίκτης Νο11 της εθνικής Μαρόκου) γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται ότι ο Σαϊμπάρι υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, παραβιάζοντας τα Άρθρα 82 και 83(1) του Πειθαρχικού Κώδικα της CAF. Η ποινή του τροποποιείται σε αποκλεισμό δύο (2) επίσημων αγώνων της CAF, εκ των οποίων ο ένας (1) με αναστολή. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων που του είχε επιβληθεί, ακυρώνεται.

Επιπλέον αποφασίστηκε ότι:

Η έφεση για το περιστατικό με τα ball boys γίνεται εν μέρει δεκτή. Επιβεβαιώνεται ότι η FRMF φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά των ball boys στον συγκεκριμένο αγώνα. Το πρόστιμο για το περιστατικό μειώνεται σε 50.000 δολάρια.

Η έφεση για την παρέμβαση γύρω από την περιοχή ελέγχου OFR/VAR απορρίπτεται. Το πρόστιμο των 100.000 δολαρίων για το συγκεκριμένο περιστατικό διατηρείται. Η έφεση για το περιστατικό με λέιζερ γίνεται εν μέρει δεκτή. Το σχετικό πρόστιμο μειώνεται σε 10.000 δολάρια.

Όλα τα υπόλοιπα αιτήματα απορρίπτονται».