Πιθανότατα οι δύο πιο ταλαντούχες ομάδες του Κόπα Άφρικα κοντραρίστηκαν στον τελικό με την Σενεγάλη να χαμογελά και να κατακτά το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της στο θεσμό και ταυτόχρονα το δεύτερο μέσα σε τέσσερα χρόνια.

Δεδομένα όσα συνέβησαν στο «Moulay Abdellah» θα μείνουν για πάντα στο μυαλό όσων τα παρακολούθησαν. Σενεγάλη και Μαρόκο τα έδωσαν όλα σε έναν τελικό γεμάτο ένταση ο οποίος κρίθηκε από το υπέροχο τέρμα του Γκέιγ. Ωστόσο, όσα συνέβησαν από το 90ο λεπτό και μετά ξεπερνούν σενάριο ταινίας.

Η Σενεγάλη είδε πρώτα το γκολ του Σεκ στο 90+2′ να ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ στον Χακίμι. Η συγκεκριμένη φάση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους Σενεγαλέζους οι οποίοι θεώρησαν ότι δεν υπήρξε παράβαση.

Χάος εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου

Δύο λεπτά αργότερα, ο Ντιούφ κράτησε τον Ντίαθ, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος και, έπειτα από χρήση VAR, ο ρέφερι έδωσε πέναλτι. Ακολούθησαν έντονες διαμαρτυρίες και χαρακτηριστικές κινήσεις του Τιάο περί αποχώρησης των παικτών του από τον αγωνιστικό χώρο.

Πράγματι, οι περισσότεροι μπήκαν στα αποδυτήρια, αλλά επανήλθαν λίγο αργότερα για τη συνέχιση του τελικού, ο οποίος είχε πια φτάσει στο 113’. Την ίδια ώρα είχαν ξεσπάσει άγρια επεισόδια στις εξέδρες τα οποία δεν έδειξε ο τηλεοπτικός φακός.

Οπαδοί της Σενεγάλης κατέβηκαν στον αγωνιστικό χώρο και ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις. Καρέκλες και πάσης φύσεως αντικείμενα εκτοξεύτηκαν ανάμεσα στις δύο πλευρές με τα πνεύματα να μην ηρεμούν.

Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμα και όταν επέστρεψε στο γήπεδο η Σενεγάλη, πίσω από την εστία που βρίσκονταν ο Μπονού υπήρχε ένταση. Ο Ντίας ανέλαβε την εκτέλεση για το Μαρόκο, αλλά η εκτέλεση αλα-Πανένκα που επέλεξε να κάνει δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Μεντί έμεινε στη θέση του και μπλόκαρε όρθιος, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Ο Γκέιγ έστειλε τη Σενεγάλη στην κορυφή

Με την έναρξη της παράτασης η Σενεγάλη κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Το σουτ του Γκέιγ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Μπονού και αυτό το γκολ έμελλε να κρίνει την αναμέτρηση. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες είχαν καλές στιγμές, αλλά το σκορ δεν άλλαξε.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ο δραματικός τελικός με τους παίκτες και τους φίλους της Σενεγάλης να τα ζουν όλα μέσα σε λίγα λεπτά. Από την απογοήτευση στην αποθέωση μέσα σε περίπου 45 λεπτά.