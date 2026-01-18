Απίστευτη ένταση επικράτησε στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του τελικού του Κόπα Άφρικα ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο. Αφορμή στάθηκε η υπόδειξη πέναλτι από τον διαιτητή υπέρ του Μαρόκου.

Αρχικά ο διαιτητής δεν είχε υποδείξει κάτι. Στη συνέχεια τον κάλεσε το VAR να δει ξανά τη φάση και έδειξε την άσπρη βούλα. Η υπόδειξη εξόργισε τους Σενεγαλεζους αφού σχεδόν δύο λεπτά νωρίτερα τους είχε ακυρωθεί τέρμα ως επιθετικό φάουλ.

Ο προπονητής της Σενεγάλης κάλεσε τους παίκτες να αποσυρθούν στα αποδυτήρια κάτι που έπραξαν. Ωστόσο, μετά από δέκα λεπτά επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο μετά από προτροπή του Μανέ.

Έπειτα από τη διακοπή υπήρξε νέα ένταση με τους παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου, ωστόσο τα πνεύματα ηρέμησαν και ο τελικός συνεχίστηκε.

Ο Ντίας δοκίμασε να κάνει εκτέλεση αλα πανένκα, όμως ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης έμεινε στο κέντρο της εστίας του. Έτσι, ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.