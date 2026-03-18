Με 255 ψήφους, από τους συνολικά 271 βουλευτές που συμμετείχαν στην ονομαστική ψηφοφορία, για την ανάδειξη του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής, ο Πάρις Κουκουλόπουλος είναι ο νέος αντιπρόεδρος της Βουλής.

Σημειώνεται πως τον βουλευτή Κοζάνης πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα αντικαταστήσει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, μετά τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΠαΣοΚ.

Σημειώνεται ότι ο βουλευτής Αρκαδίας ψήφισε για αντιπρόεδρο, ενώ αύριο, μετά την τελευταία ομιλία του στην Ολομέλεια, θα παραδώσει την έδρα του στο ΠαΣοΚ. Μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος απάντησε αινιγματικά σε ερωτήματα για το πολιτικό του μέλλον και πιο συγκεκριμένα για το αν θα παρατήσει την πολιτική. Ο ίδιος λακωνικά απάντησε ότι θέλει λίγο χρόνο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θέλω λίγο χρόνο. Δεν μπορώ να σας πω. Όλα έχουν γραφτεί αυτές τις ημέρες. Από το ότι πηγαίνω στην κυβέρνηση της ΝΔ, ότι πάω να φτιάξω την… Κεντροαριστερά με τον Τσίπρα, ότι πάω να γίνω περιφερειάρχης, ότι γυρίζω στο ΠαΣοΚ. Δημαρχείο δεν πάω!», κατέληξε να λέει με αρκετή δόση χιούμορ.

Η δήλωση του Βουλευτή Κοζάνης, Πάρι Κουκουλόπουλου, για την εκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Ευχαριστώ από καρδιάς όλες και όλους τους συναδέλφους βουλευτές για την ευρεία διακομματική αποδοχή εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ βεβαίως τον Πρόεδρο του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, για την τιμητική πρότασή του.

Στο δικό μου πρόσωπο σήμερα όλοι οι βουλευτές τίμησαν τον τόπο μου, την Κοζάνη και τη Δυτική Μακεδονία.

Οι 255 ψήφοι στη σημερινή Ολομέλεια πολλαπλασιάζουν τη βαρύτητα της θεσμικής ευθύνης, μετά από μακρά διαδρομή, πλέον να υπηρετήσω τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία μας και από τη θέση του Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, σε μια περίοδο που η αναβάθμιση του κύρους των θεσμών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και όχι μόνο στην πατρίδα μας.

Θα υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις αυτή την αποστολή, γιατί πιστεύω βαθιά ότι η Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου είναι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανισοτήτων, η καλύτερη εγγύηση ανάπτυξης και ευημερίας.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί με το βλέμμα σταθερά προσηλωμένο, έξω από το κτίριο της Βουλής, στην κοινωνία και τα προβλήματά της, στις ανάγκες πρωτίστως της νέας γενιάς».