Toν βουλευτή Κοζάνης Πάρι Κουκουλόπουλο προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος είναι “στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια”, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΠαΣοΚ.

Η εκλογή Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα, δηλαδή το ΠαΣοΚ, έχει οριστεί για αύριο, Τετάρτη, στην Ολομέλεια.