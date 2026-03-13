Η διαγράφη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στη Χαριλάου Τρικούπη. Από τις εσωκομματικές εκλογές και μετά, πολλά στελέχη της ηγετικής ομάδας τον κατηγορούσαν για «λευκή απεργία» και αποχή από τον αγώνα της πρώτης γραμμής. Παράλληλα, όλοι ήξεραν στο ΠαΣοΚ πως η σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη το τελευταίο διάστημα ήταν από ανύπαρκτη έως κακή.

Οι δηλώσεις του ωστόσο για τα «φάλτσα» που γίνονται στην επιτροπή διεύρυνσης, ενόχλησαν κι άλλα στελέχη που μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Όπως ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης που του απάντησε αιχμηρά, τονίζοντας πως «τα κόμματα δεν διοικούνται με τρόικες και καίσαρες». Ενώ αναφορικά με την κριτική που άσκησε ο βουλευτής από την Αρκαδία στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο Κώστας Τσουκαλάς επεσήμανε πως «ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ δεν μπαίνει σε επιτροπεία».

Αυτή συνέντευξη του κ. Κωνσταντινόπουλου στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, στην οποία άσκησε έντονη κριτική στις κινήσεις της ηγεσίας του ΠαΣοΚ, έφερε αντιδράσεις σε πολλά επίπεδα και οδήγησε στη διαγραφή του. Μία διαγραφή που ήταν «αυτονόητη απόφαση» σύμφωνα με τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος Λεύτερη Καρχιμάκη, που την σχολίασε στον τηλεοπτικό αέρα του mega news, κάνοντας λόγο για «προσωπική βεντέτα» από τη μεριά του κ. Κωνσταντινόπουλου και σημειώνοντας πως «δεν μπορούν τα κόμματα να λειτουργούν με προσωπικούς σχεδιασμούς».

Ο κ. Καρχιμάκης υπογράμμισε επίσης πως ο κ. Κωνσταντινόπουλος «έχει επιλέξει με τις δημόσιες παρεμβάσεις του να κάνει αντιπολίτευση στο κόμμα του» και συνέχισε σημειώνοντας πως η τελευταία του παρέμβαση είχε ως αποκορύφωμα «να θέσει εμμέσως πλην σαφώς θέμα ηγεσίας και να βάλει ευθέως κατά του πρόσφατα εκλεγμένου αρχηγού του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Τα συγχαρητήρια του Άδωνι Γεωργιάδη

Αυτή η συνέντευξη, ήταν όμως η δεύτερη φορά την τελευταία εβδομάδα που ο βουλευτής Αρκαδίας ενόχλησε με τις δηλώσεις του τη Χαριλάου Τρικούπη. Συγκεκριμένα, με μία ανάρτηση του στις 4 Μαρτίου που αφορούσε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κωνσταντινόπουλος άσκησε κριτική στην στάση της Ισπανίας στον πόλεμο.

Στο ΠαΣοΚ τότε πήραν αποστάσεις και ανέφεραν πως «εμείς είμαστε με το διεθνές Δίκαιο, είμαστε με τους ευρωπαίους σοσιαλιστές, είμαστε με τον Πέδρο Σάντσεθ και ο κ. Κωνανστινόπουλος είναι εκτός γραμμής». Η ανάρτηση αυτή ωστόσο βρήκε υποστηρικτές, αλλά εκτός ΠαΣοΚ. Χαιρετήθηκε από τον Άδωνι Γεωργιάδη που του έδωσε συγχαρητήρια και την κοινοποίησε στον λογαριασμό του στο twitter.

Συγχαίρω τον @Odysseas_ για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο κ. Σάντσες εξοπλίζει την Τουρκία, χώρα που κατέχει Ευρωπαϊκό Έδαφος στην Κύπρο και απειλεί με πόλεμο άλλη Χώρα της ΕΕ, την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 4, 2026

Η αντίδραση του Ο. Κωνσταντινόπουλου

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της διαγράφης του από την Κ.Ο. ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δήλωσε πως «η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠαΣοΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Η συνέντευξη του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου που οδήγησε στη διαγραφή του

Τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη

Ανώτατες κομματικές πηγές αμέσως μετά τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ανέφεραν πως «για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠαΣοΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν επίσης πως «δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών. Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Στη Χαριλάου Τρικούπη στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός πως ο κ. Κωνσταντινόπουλος έδωσε συνέντευξη, η οποία όπως σημειώνουν είχε «συνειδητό στόχο να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠαΣοΚ». Επίσης κάνουν λόγο πως αξιοποίησε το δημόσιο Βήμα που είχε «αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠαΣοΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους».

Καταλήγουν τονίζουν μεταξύ άλλων πως «εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αντί να επιχειρηματολογεί κατά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς που παράγει, της πρωτοφανούς απαξίωσης των θεσμών και του κράτους δικαίου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας.

Το χρονικό της σχέσης του Ν. Ανδρουλάκη με τον Ο. Κωνσταντινόπουλος

Η σχέση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο κρατά δεκαετίες και έχει περάσει από 40 κύματα. Σχεδόν συνομήλικοι, έχουν κοινή θητεία από τις αρχές του 2000 στην εκσυγχρονιστική πτέρυγα της νεολαίας ΠαΣοΚ και αργότερα κοινλη πορεία στο κόμμα.

Το 2015 στο συνέδριο που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Πανελλήνιου ο Νίκος Ανδρουλάκης μόλις ολοκλήρωσε την τελευταία του ομιλία ως γραμματέας του κόμματος, κατέβηκε από το βήμα κι ασπάστηκε μπροστά σε ολους τους συνέδρους τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που ήταν τότε υποψήφιος πρόεδρος του ΠαΣοΚ. Σε εκείνες τις εκλογές ο κ. Κωνσταντινόπουλος κατετάγη τρίτος συγκεντρώνοντας 11.944 ψήφους και ποσοστό 22,97%. Πρώτη ήταν η αείμνηστη συγκεντρώνοντας Φώφη Γεννηματά με 26.868 ψήφους και 51,69%, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Ανδρέας Λοβέρδος με 13.167 ψήφους και ποσοστό 25,34%.

Λίγα χρόνια αργότερα, στις εσωκομματικές εκλογές του 2021 όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης εκλέχθηκε πρόεδρος, συγκεντρώνοντας στον πρώτο γύρο 99.120 ψήφους και ποσοστό 36,88%, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ήταν στους τότε συνεργάτες του.

Γρήγορα όμως ήρθαν σύννεφα στη σχέση τους. Η πρώτες ανοιχτές διαφωνίες ήρθαν στις αρχές του 2024. Το ΠαΣοΚ τότε κατέγραφε άνοδο στις δημοσκοπήσεις και ήταν δεύτερο κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τότε πρόεδρος του Στεφανος Κασσελάκης ήταν σε εσωστρέφεια και η Κουμουνδούρου ετοιμαζόταν για συνέδριο. Σε αυτό το περιβάλλον η Νέα Δημοκρατία έφερε δύο νομοσχέδια που προκάλεσαν πρόβλημα, όπως αποδείχθηκε, στη Χαρίλαου Τρικούπη.

Συγκεκριμένα, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και ο νόμος Πιερρακάκη για την εγκατάσταση και λειτουργία παραρτημάτων ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκάλεσαν δύο θυελλώδεις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ, με τα ρεπορτάζ της τότε εποχής να κάνουν λόγο για σύγκρουση μεταξύ των δύο αντρών. Αποτέλεσμα ήταν το 1/3 της ΚΟ του ΠαΣοΚ να απέχει από την ψηφοφορία και μην στηρίξει τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ανάμεσα τους και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Ενώ όσον αφορά την ψηφοφορία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με τη μορφή μη κρατικών μη κερδοσκοπικών η Κ.Ο. τέθηκε σε κομματική πειθαρχία, προκειμένου να μην υπάρξουν απώλειες.

Η κατάσταση αυτή έφερε τότε εσωστρέφεια στο ΠαΣοΚ. Λίγους μήνες αργότερα τερμάτισε τρίτο στις ευρωεκλογές που έγιναν στις 9 Ιουνίου. Τρεις ημέρες μετά, στις 12 Ιουνίου, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με επιστολή του στον γραμματέα του ΠαΣοΚ έθεσε θέμα ηγεσίας και στη συνέχεια στήριξε τον Χάρη Δούκα. Από τότε και μετά οι σχέσεις των δύο ανδρών βρίσκεται σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη διαρκώς σε τεντωμένο σκοινί.