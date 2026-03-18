Ο Τζον Γκαλιάνο ο μεγαλύτερος εν ζωή σχεδιαστής μόδας, μετά από δύο χρόνια απουσίας επιστρέφει … στον Zara.

Υστερα από το τελευταίο σώου στον οίκο του Margiela, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο fashion show του 21ου αιώνα, ο μεγάλος μετρ επιστρέφει για να αναλάβει τον κολοσσό του Zara για δύο χρόνια.

Η είδηση που κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες ώρες έχει προκαλέσει σάλο στον χώρο της μόδας και είναι αναμφισβήτητα μια εξέλιξη που κανείς δεν είχε προβλέψει.

Το ταλέντο του Γκαλιάνο σε συνδυασμό με τη μαζική δυνατότητα του Zara, όπως πολλοί προβλέπουν, πρόκειται όχι μόνο να φέρει επανάσταση στο χώρο του fast fashion, αλλά και να καταφέρει καίριο πλήγμα στη βιομηχανία της πολυτέλειας, που τον τελευταίο καιρό έχει δει τις πωλήσεις της να μειώνονται δραματικά.

Ο Τζον Γκαλιάνο γεννήθηκε το 1960 στο Γιβραλτάρ και είναι αναμφισβήτητα ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές μόδας όλων των εποχών.

Σπούδασε στο Central Saint Martins, όπου η αποφοίτησή του το 1984 (με τη συλλογή «Unfashionables») προκάλεσε αίσθηση.

Ξεκίνησε με το δικό του ομώνυμο οίκο (John Galliano) και έγινε γνωστός για τις θεατρικές, εξωτικές και δραματικές συλλογές του, εμπνευσμένες από ιστορικές εποχές και διαφορετικούς πολιτισμούς.

Ηταν ο πρώτος βρετανός σχεδιαστής που ανέλαβε έναν γαλλικό οίκο μόδας, τον οίκο Givenchy (1995–1996).

Στη συνέχεια για 14 χρόνια ήταν δημιουργικός διευθυντής στον Christian Dior (1996–2011), όπου ανανέωσε ριζικά τον οίκο με εντυπωσιακές υψηλής ραπτικής συλλογές

Βραβεύτηκε πολλές φορές ως British Fashion Designer of the Year

Το 2011 η καριέρα του υπέστη σοβαρό πλήγμα λόγω αντισημιτικών δηλώσεων σε βίντεο σε παρισινό μπαρ, με αποτέλεσμα την απόλυσή του από τον Dior και προσωρινή απομόνωση από τη βιομηχανία.

Μετά από περίοδο αποτοξίνωσης και «εξορίας», επέστρεψε δυναμικά το 2014 ως δημιουργικός διευθυντής του Maison Margiela, όπου παρέμεινε μέχρι το 2024, ερμηνεύοντας με τον δικό του τρόπο τους κώδικες του οίκου και κερδίζοντας ξανά αναγνώριση.

Σήμερα, σε ηλικία 65 ετών, παραμένει εμβληματική φιγούρα της μόδας, γνωστός για την εκκεντρικότητα, το δράμα και την ικανότητά του να «σπρώχνει» τα όρια της δημιουργικότητας.

Η Zara είναι η κορυφαία μάρκα στο fast fashion παγκοσμίως και ναυαρχίδα του ισπανικού ομίλου Inditex.

Ιδρύθηκε το 1963 από τον Αμάνσιο Ορτέγα παράγοντας κυρίως ρόμπες και νυχτικά. Την περίοδο 1989 – 1990 έγινε παγκόσμιο φαινόμενο μετά την επέκταση σε ΗΠΑ, Γαλλία και Ιαπωνία. Σήμερα η Inditex είναι ο μεγαλύτερος όμιλος λιανικής μόδας στον κόσμο.

Η συνεργασία των δύο ανακοινώθηκε σήμερα 17 Μαρτίου. Πρόκειται για ένα project όπου για δύο χρόνια ο Γκαλιάνο θα επανασχεδιάζει δημιουργίες από τα αρχεία της Zara.

Η πρώτη κολεξιόν θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο του 2026.

Θα κυκλοφορούν δύο κολεξιόν τον χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβόλαιο του Γκαλιάνο με τον ισπανικό όμιλο ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Ο Γκαλιάνο δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένος για τη νέα πρόκληση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα που φέρνει η επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση υπαρχόντων designs.

Η συνεργασία θεωρείται μεγάλο βήμα για τη Zara να προσεγγίσει υψηλότερο επίπεδο design και να προσελκύσει νέο κοινό.

Είναι η πρώτη φορά που ο Γκαλιάνο μπαίνει σε mass-market πλατφόρμα σε τέτοια κλίμακα, και ήδη προκαλεί μεγάλο ντόρο στη βιομηχανία.

Περιμένουμε με ανυπομονησία πώς θα μεταφραστεί η δραματική, θεατρική αισθητική του σε προσιτά ρούχα Zara.