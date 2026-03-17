Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του Champions League έκανε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία συνέτριψε 5-0 την Μπόντο/Γκλιμτ στην παράταση της ρεβάνς του «Ζοζέ Αλβαλάντε» και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση.

Η ομάδα των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη μπήκε φορτσάτη με το «καλημέρα», έχασε ευκαιρίες και στο 34′ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Ινάσιο, έπειτα από κόρνερ του Τρινκάο.

Οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν σταθερά μέχρι το 61′, όταν ο Σουάρες έκανε το γύρισμα και ο Γκονσάλβες ζευγάρωσε τα γκολ των «λιονταριών».

Η αρχή του τέλους για την Μπόντο/Γκλιμτ καταγράφηκε στο 75′, αφού ο Μπιόρκαν έκανε χέρι εντός περιοχής και τρία λεπτά αργότερα ο Σουάρες ευστόχησε στο πέναλτι, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα.

Η επική ανατροπή επιτεύχθηκε μόλις στο 92′ της παράτασης με πλασέ του Αραούχο, ενώ το… κερασάκι στην τούρτα μπήκε στο 120+1′ με σουτ του Νελ.

Αργότερα, πολύ πιο εύκολα απ’ όσο θα περίμενε και ο πιο αισιόδοξος φίλος της, η Παρί Σεν Ζερμέν ξεπέρασε το εμπόδιο της Τσέλσι, αφού επικράτησε 3-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Μετά το 5-2 του «Παρκ ντε Πρενς», οι πρωταθλητές Ευρώπης σκόραραν με σουτ των Κβαρατσχέλια (6′), Μπαρκολά (14′) και Μαγιούλου (62’), φτάνοντας στον θρίαμβο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πάτησε στο 3-0 του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», νίκησε με 2-1 τη Μάντσεστερ Σίτι και στο «Ετιχαντ», παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Η αποβολή του Σίλβα στο 20′ απλοποίησε την κατάσταση, ο Βινίσιους ευστόχησε στο πέναλτι δύο λεπτά αργότερα, ο Χάαλαντ απάντησε στο 41’, αλλά ο Βινίσιους ξαναβρήκε δίχτυα στο 90+3’.

Η μοναδική αγγλική ομάδα που πέρασε σήμερα στα προημιτελικά ήταν η Αρσεναλ, αφού επικράτησε 2-0 της Λεβερκούζεν στο «Εμιρεϊτς», σκοράροντας με βολέ του Εζε στο 36′ και σουτ του Ράις από το ημικύκλιο στο 63′.

Η φάση των «16» ολοκληρώνεται την Τετάρτη (18/3) με τα παιχνίδια Μπαρτσελόνα-Νιούκαστλ (19:45), Λίβερπουλ-Γαλατάσαραϊ (22:00), Μπάγερν-Αταλάντα (22:00) και Τότεναμ-Ατλέτικο Μαδρίτης.