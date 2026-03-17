Ευνοϊκές αλλαγές στις απολαβές και τις συνθήκες εργασίας άνω του μισού εκατομμυρίου εργαζόμενων στην Ελλάδα, φέρνουν οι νέες συλλογικές συμβάσεις που υπεγράφησαν σήμερα, για τον επισιτισμό, τον τουρισμό και τα αρτοποιεία, στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας στην Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, κατά την τοποθέτησή του, τόνισε ότι η υπογραφή αυτή εκφράζει τη θέληση των εργαζομένων και των εργοδοτών, υπογραμμίζοντας πως η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ βρίσκονται εκεί για να επικυρώσουν τη συμφωνία ώστε αυτή να επεκταθεί στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου.

Ο κ. Παναγόπουλος διευκρίνισε ότι η σύμβαση δεν θα αφορά μόνο τα μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων, αλλά το σύνολο των εργαζομένων, καλύπτοντας πάνω από πενήντα κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας και αφορώντας περισσότερους από πεντακόσιες δέκα χιλιάδες μισθωτούς.

Επεσήμανε μάλιστα ότι στόχος είναι η κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις να φτάσει το 80%, από το 24% που βρισκόταν η χώρα μέχρι τώρα, ενώ σημείωσε πως η μετενέργεια των συμβάσεων θα αποτελέσει στοιχείο αποτροπής του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στην υπογραφή της συμφωνίας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, προχώρησαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) μέσω του Προέδρου Γεωργίου Χότζογλου και του Γενικού Γραμματέα Φωτίου Σκάλτσα, καθώς και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Από την εργοδοτική πλευρά, συμμετείχαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ).

Σημαντικές αυξήσεις φέρνουν οι νέες ΣΣΕ – Πόσο αυξάνονται οι απολαβές

Η σύμβαση για τον επισιτισμό και τον τουρισμό έχει ισχύ από την 1η Απριλίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2028 και προβλέπει βασικούς μηνιαίους μισθούς που ξεκινούν από τα 1.100 ευρώ για τον αρχιμάγειρα και τα 950 ευρώ για τους μάγειρες Α’ και Β’ και τους μπάρμαν. Οι σερβιτόροι ορίζεται να αμείβονται με 1.050 ευρώ και οι βοηθοί τους με 940 ευρώ, εφόσον δεν ακολουθείται το σύστημα των ποσοστών.

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες, όπως οι μάγειρες Γ’, οι μπουφετζήδες και οι ψήστες, ο μισθός καθορίζεται στα 940 ευρώ, ενώ το προσωπικό γενικών καθηκόντων θα λαμβάνει 930 ευρώ. Επιπρόσθετα, από την 1η Απριλίου 2027, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των μισθών κατά ποσοστό 4%.

Αντίστοιχα, η σύμβαση για τα αρτοποιεία ορίζει βασικούς μισθούς στα 950 ευρώ για τους ψήστες, τους τεχνίτες πιτσαρίας και τους τεχνίτες ζαχαροπλαστικής, ενώ οι μπουφετζήδες και οι βοηθοί θα λαμβάνουν 940 ευρώ. Οι εργαζόμενοι και στους δύο κλάδους δικαιούνται σημαντικά επιδόματα, όπως το επίδομα γάμου ύψους 10%, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 10% και επιδόματα τουριστικής εκπαίδευσης που κυμαίνονται από 6% έως 15%.

Επίσης, προβλέπεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, το οποίο στον επισιτισμό ανέρχεται σε 4,90 ευρώ ανά έτος προϋπηρεσίας, ενώ στα αρτοποιεία και τα καφενεία η προσαύξηση είναι 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας, καθιερώνεται η πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση 40 ωρών, ενώ η Καθαρά Δευτέρα ορίζεται ως επίσημη ημέρα αργίας. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και τις αργίες προβλέπεται προσαύξηση 75%, ενώ για τη νυχτερινή εργασία η προσαύξηση είναι 25%.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους διανομείς, με τον βασικό τους μισθό στα 940 ευρώ και την καταβολή επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών 10%, ενώ διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας. Τέλος, στον επισιτισμό επιβεβαιώνεται η υποχρέωση επαναπρόσληψης των εποχιακά απασχολούμενων, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα των εργασιακών σχέσεων στον κλάδο.

Έως 19% οι αυξήσεις στον επισιτισμό

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) Γιώργος Χότζογλου υποστήριξε ότι με την υπογραφή των νέων ΣΣΕ «δικαιώνονται οι υπογραφές μας της περιόδου των μνημονίων, της πλήρους εργασιακής απορρύθμισης. Συμβάσεις που παρέμεναν στο συρτάρι του εκάστοτε υπουργού Εργασίας. Τώρα, με την κοινωνική συμφωνία, οι κοινωνικοί εταίροι ζωντανεύουν αυτές τις συμβάσεις και τα άρθρα που περιείχαν».

Πέραν των αλλαγών στις απολαβές, ο κ. Χότζογλου σημείωσε ότι οι νέες ΣΣΕ περιλαμβάνουν θεσμικούς όρους, όπως τριετίες, επιδόματα, σημεία, που όπως τόνισε, «έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται».

Δίνοντας κάποια παραδείγματα, είπε ότι οι αυξήσεις λ.χ. για τον αρχιμάγειρα ξεκινούν από 7%, ενώ φτάνουν το 19% για άλλες θέσεις, όπως αυτή του λατζέρη και τον εργάτη γενικών καθηκόντων.