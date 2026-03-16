Οι διατάξεις για τις εξαιρέσιμες εορτές περιλαμβάνονται στα άρθρα 203 και 219 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, ΠΔ 62/2025.

Η Αργία της 25ης Μαρτίου: Νομοθετικό πλαίσιο

Στο άρθρο 203, έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4808/2021 και στο άρθρο 219 έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις του άρθρου 2 του ΝΔ 3755/57, όπως τροποποιήθηκε (η παρ. 2) με το άρθρο 1 του ΝΔ 147/73 και εν συνεχεία όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 435/76, συμπληρώθηκε με τους Ν. 4468/17 και 4554/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο άρθρο 91 του ν. 4876/2021.

Άρθρο 219 του (ΚΕΔ) ΠΔ 62/2025 ή άρθρο 2 του ΝΔ 3755/57, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

«1. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται τις Κυριακές και στις εορτές που αναφέρονται παρακάτω δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας για την απασχόληση αυτή και των άλλων ενδεχόμενων συνεπειών, την προσαύξηση εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) που προβλέπεται από την 8900/1946 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, όπως αυτή ερμηνεύθηκε αυθεντικά με την 25825/1951 απόφαση των ιδίων Υπουργών, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι εν λόγω αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

2. Ως εξαιρέσιμες γιορτές κατά τις οποίες παρέχεται η ανωτέρω προσαύξηση νοούνται

α) η της 25ης Μαρτίου,

β) η της Δευτέρας του Πάσχα,

γ) η της 1ης Μαΐου,

δ) η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),

ε) η της 28ης Οκτωβρίου,

στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου),

ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου,

η) η της 1ης Ιανουαρίου και

θ) η της εορτής των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου).

3. Στους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο, οι οποίοι δεν απασχολήθηκαν για λόγους που δεν οφείλονται σε εκείνους κατά τις ημέρες της παρ. 2, καταβάλλεται για κάθε μία από αυτές ποσό ίσο με το ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση.».

Εφαρμογή διατάξεων

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 25η Μαρτίου ανήκει στις υποχρεωτικές εξαιρέσιμες (αργίες) εορτές.

Αυτό σημαίνει ότι, κατά την ημέρα αυτή, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός εκείνων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές.

Ειδικότερα, ως προς την αμοιβή της Τετάρτης 25 Μαρτίου 2026 ισχύουν τα εξής:

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν και οι εργαζόμενοι και δεν θα απασχοληθούν κατά την 25η Μαρτίου, για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους:

καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ

σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν

αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επισημάνσεις

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.

Το 1/25 του μισθού αντιστοιχεί στις 6,66 ώρες.

Η προσαύξηση 75% οφείλεται και όταν ο μισθωτός που θα απασχολείτο νομίμως απέχει από την εργασία του λόγω ανυπαιτίου κωλύματος ή λόγω κανονικής αδείας (όταν κατά το πρόγραμμα η εορτή ήταν εργάσιμη ημέρα σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας).

Τα παραπάνω ισχύουν όταν η 25η Μαρτίου εμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με το σύστημα απασχόλησης δηλαδή για μεν τους μισθωτούς με 6ημερη εβδομαδιαίως απασχόληση, σε οποιαδήποτε (εργάσιμη) ημέρα της εβδομάδος (όπως είναι και το Σάββατο), για δε τους μισθωτούς με 5θημερη απασχόληση, σε ημέρα της εβδομάδος που δεν είναι γι᾽ αυτούς ημέρα αναπαύσεως (λόγω του 5θημερου).

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Σε ποια βάση υπολογίζεται η προσαύξηση 75%

Η αργία της Κυριακής

Ως Κυριακή θεωρείται το χρονικό διάστημα που αρχίζει από τις 24:00 του Σαββάτου ή 00:01 και λήγει στις 24:00 της Κυριακής (εβδομαδιαία ανάπαυση). Η Κυριακή είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας και επομένως η απασχόληση του εργαζόμενου κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε αργία, δικαιούται να λάβει το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, προσαυξημένου κατά 75% επί του νομίμου ημερομισθίου.

Σημειώνεται ότι:

α) ο οφειλόμενος μισθός υπολογίζεται με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές,

β) η προσαύξηση του 75% υπολογίζεται επί του εκάστοτε καθοριζομένου νομίμου ημερομισθίου (του 6ήμερου συστήματος απασχόλησης ήτοι 6,67 ή 6 ώρες και 40 λεπτά) ή ωρομισθίου.

*Ο Παλαιολόγος Ι. Λιάζος είναι Οικονομολόγος – Σύμβουλος σε εργασιακά και ασφαλιστικά

Πηγή: ot.gr