Σε ένα περιβάλλον όπου τα drones χαμηλού κόστους παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση των πολέμων, είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό για την Ελλάδα ότι η τουρκική εταιρεία Baykar, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή drones, έχει επεκταθεί στην Ευρώπη, αγοράζοντας την ιταλική Piaggio Aerospace το 2024 και εγκαθιδρύοντας συνεργασία με την εταιρεία Leonardo το 2025. Καθώς η Baykar αποτελεί σημαντικό πυλώνα του αναδυόμενου τουρκικού στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος, η Τουρκία διεισδύει με αυτόν τον τρόπο αποφασιστικά στην ευρωπαϊκή αεράμυνα.

Δύο διαφορετικά οικοσυστήματα του ΝΑΤΟ συνεργάζονται έτσι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ReArm Europe. Εν προκειμένω, αυτό συνέβη με τις ευλογίες της πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, καθώς θεωρείται ότι έτσι σώθηκε η ιταλική εταιρεία από τη ρευστοποίηση, ενώ διασώθηκαν επίσης οι 1.300 θέσεις των εργαζομένων, μεταξύ άλλων στις εγκαταστάσεις Βιλανόβα ντ’ Αλμπένγκα στη Γένοβα, παρά το χρέος 500 εκατομμυρίων ευρώ που βάρυνε την επιχείρηση.

Ιταλοτουρκικός άξονας εντός του ΝΑΤΟ

Σε κάθε περίπτωση, έχει δημιουργηθεί ένας σαφής ιταλοτουρκικός άξονας εντός του ΝΑΤΟ, ενώ η Τουρκία καθορίζει με αυτόν τον τρόπο εφοδιαστικές αλυσίδες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ισοφαρίζει τον αποκλεισμό της το 2019 από το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Η Τουρκία έχει αποκτήσει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά αεροναυπηγικής, διεκδικώντας ταυτοχρόνως συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ.

Καθώς μάλιστα η Piaggio Aerospace αποτελεί έναν από τους παλαιότερους κατασκευαστές αεροσκαφών, επειδή δραστηριοποιείται στον τομέα ήδη από το 1915, ενώ είχε ιδρυθεί ως Rinaldo Piaggio S.p.A. το 1884, η ιταλοτουρκική συνεργασία θεωρείται ως μια συνάντηση του παρελθόντος με το μέλλον. Το όνομα, το ταλέντο και οι δυνατότητες της Piaggio συνδυάζονται με την εξειδίκευση της Baykar στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις εγκαταστάσεις της Piaggio καλύπτει ευρωπαϊκές ανάγκες, πλην με παράλληλη απεύθυνση στην αμερικανική αγορά.

Τα παραγόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σχεδιάζονται για έναν συνδυασμό αναγνώρισης, επιτήρησης και συλλογής πληροφοριών.

Οι εξαγορές που έφεραν την Τουρκία στον πυλώνα της ευρωπαϊκής άμυνας

Η εξαγορά της Piaggio Aerospace από την Baykar βαίνει εκ παραλλήλου με τη στρατηγική συμφωνία με την ιταλική εταιρεία Leonardo, που αποτελεί πυλώνα της ευρωπαϊκής άμυνας. Η συμφωνία περιλαμβάνει τη συμπαραγωγή σε ιταλικό έδαφος drones μάχης και επιτήρησης, ακόμη και με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Η Baykar συνεισφέρει στη συνεργασία με μη επανδρωμένα συστήματα, όπως το ΤΒ2, το Akinci και το Kizilelma, ενώ η Leonardo κυρίως με την κατασκευή κεφαλών. Υπάρχουν μάλιστα σκέψεις για συνεργασία και με την τουρκική εταιρεία Roketsan, η οποία κατασκευάζει τους πυραύλους Tayfun και Atmaca.

Ο αποφασιστικός ρόλος των τουρκικών drones

Τα drones της Baykar έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους κατά τον πόλεμο στην Ουκρανία, όμως πλέον ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη κατά πρωτοποριακό τρόπο. Στις 14 Μαρτίου, η Baykar παρουσίασε το μονής κατεύθυνσης καμικάζι drone K2, εν μέσω ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή όπου drones μονής κατεύθυνσης, όπως τα ιρανικά Shahed και τα αμερικανικά LUCAS, έχουν αποφασιστικό ρόλο. Τα τουρκικά drones K2 κινούνται ακριβώς στην ίδια λογική με τα Shahed και τα LUCAS, δηλαδή στο πώς να καταφέρουν σημαντικά πλήγματα στον αντίπαλο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος μέσω επιθέσεών τους κατά σμήνη, που οδηγούν σε κορεσμό την άμυνα του αντιπάλου.

Γιατί τα Κ2 drones της Baykar είναι ελκυστικά

Για τον λόγο αυτό, τα Κ2 αναμένεται να προσελκύσουν αγοραστές σε σχέση και με τα δύο μεγάλα θέατρα πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ακριβώς επειδή πρόκειται για μια συγκριτικά φτηνή τεχνολογία, στους αγοραστές μπορεί να περιλαμβάνονται και χώρες οι οποίες θα αδυνατούσαν να προμηθευθούν ακριβά μαχητικά αεροσκάφη ή πυραύλους Cruise, αλλά θα επιθυμούσαν να έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν κορεσμό σε αντίπαλες αεράμυνες. Πρόκειται για τον πιο οικονομικό τρόπο να αποκτήσουν κάποιο είδος αποτροπής χώρες που δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να οικοδομήσουν ένα πιο ολοκληρωμένο αποτρεπτικό σύστημα.

Οι φόβοι της Ελλάδας για ιταλοτουρκικό «Δούρειο ίππο»

Το γεγονός ότι η Τουρκία κατορθώνει ταυτοχρόνως να συμμετέχει με τα drones της σε πολλαπλά θέατρα του πολέμου στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και να εξελίσσεται σε συνδιαμορφωτή της ευρωπαϊκής άμυνας προκαλεί ανησυχία στην Ελλάδα με την ιταλοτουρκική συνεργασία να θεωρείται ως επικίνδυνος «Δούρειος Ίππος».