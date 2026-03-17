5 το πρωί: Ο Τραμπ πιέζει για τα στενά του Ορμούζ – Τα αδήλωτα εισοδήματα Παναγόπουλου – Χωρίς ταξί η Αττική για 4 ημέρες
Η ένταση ανεβαίνει και τα περιθώρια στενεύουν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σκληραίνει τη ρητορική του, οι σύμμαχοι εμφανίζονται απρόθυμοι να ακολουθήσουν και η Μέση Ανατολή συνεχίζει να αποτελεί πεδίο μιας επικίνδυνης γεωπολιτικής παρτίδας, που διανύει την 3η εβδομάδα
1
Αιχμές Τραμπ και αποστάσεις από ΕΕ στον πόλεμο
- Πιέζει ο Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει πάνω από 7.000 στόχους στο Ιράν από την αρχή της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση έχει περιορίσει δραστικά τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Παράλληλα κάλεσε συμμάχους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να συμμετάσχουν ενεργά στην προστασία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ασκώντας κριτική σε χώρες που –όπως είπε– δεν δείχνουν «αρκετό ενθουσιασμό» να συνδράμουν.
- Στο επίκεντρο το πέρασμα του παγκόσμιου πετρελαίου: Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και μεγάλες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένουν το πιο κρίσιμο σημείο της κρίσης. Το Ιράν προειδοποίησε ότι το πέρασμα είναι «κλειστό για τους εχθρούς του», ενώ η ναυτιλιακή κίνηση έχει μειωθεί σημαντικά. Ένα δεξαμενόπλοιο μη ιρανικών συμφερόντων πέρασε το στενό υπό ειδικές συνθήκες ασφαλείας, την ώρα που οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή εμφανίζονται αισθητά μειωμένες.
- Πόλεμος σε πολλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή: Οι επιθέσεις μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζονται, ενώ κλιμακώνεται η ένταση και στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ. Παράλληλα, χώρες του Κόλπου όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Κατάρ αναφέρουν αναχαιτίσεις drones και πυραύλων τις τελευταίες ώρες.
2
Νέο πόρισμα από την Αρχή για το Μαύρο Χρήμα για Παναγόπουλο
- Η νέα έρευνα: Σύμφωνα με την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ φέρεται να μην δήλωσε περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους περίπου 3,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020–2025, υπόθεση που συνδέεται με τη διαχείριση κονδυλίων για προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων.
- Η πρώτη αντίδραση: Ο Γιάννης Παναγόπουλος απορρίπτει τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για «ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία» και για προσπάθεια δημιουργίας επικοινωνιακής υπόθεσης μέσω διαρροών, τονίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί και ότι θα παρουσιάσει στοιχεία τις επόμενες ημέρες.
- Δικογραφία: Στο ίδιο πόρισμα καταγράφονται ευρήματα και για την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας Άννα Στρατινάκη, καθώς και για τον Ανδρέα Γεωργίου, ενώ η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα για πιθανές παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες σε βαθμό κακουργήματος.
3
ΠαΣοΚ: Ισχυρή συμμετοχή στις εκλογές συνέδρων
- Πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις: Η συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων έφτασε τελικά τους 174.813, ξεπερνώντας την αρχική εκτίμηση των 160.000, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στην ΕΔΕΚΑΠ από τις εφορευτικές επιτροπές.
- Οι συσχετισμοί: Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ελέγχει περίπου το 65% των συνέδρων, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης καταγράφει σημαντική άνοδο, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για τις ισορροπίες ανάμεσα στους υπολοίπους υποψηφίους.
- Το μήνυμα Ανδρουλάκη: Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη συμμετοχή 174.813 μελών στις εκλογές συνέδρων του ΠαΣοΚ ισχυρό μήνυμα ενότητας και πολιτικής αλλαγής, τονίζοντας: «Την Ελλάδα που αξίζουμε δεν θα μας την χαρίσουν, θα την κερδίσουμε μαζί».
4
Προφυλακίστηκε ο Πολωνός για κατασκοπεία στη Σούδα
- Προφυλακίστηκε ο Πολωνός: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 58χρονος που συνελήφθη στη Σούδα, κατηγορούμενος για κατασκοπεία, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στα Χανιά για διακοπές.
- Τι βρήκαν οι Αρχές; Στο κινητό του εντοπίστηκαν φωτογραφίες πολεμικών πλοίων, αεροσκαφών και κινήσεων στη ναυτική βάση της Σούδας, ενώ οι αρχές κατέσχεσαν επίσης laptop, USB και τάμπλετ για περαιτέρω έλεγχο.
- Το ενδεχόμενο που εξετάζεται: Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ευρύτερου κατασκοπευτικού δικτύου, καθώς ο 58χρονος φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές δραστηριότητες για μήνες από βαν στην περιοχή του Μαραθίου.
5
Απεργία διαρκείας από σήμερα στα Ταξί
- Αντιδρούν τα Ταξί: Σε απεργία διαρκείας προχωρούν οι αυτοκινητιστές στην Αττική από σήμερα Τρίτη έως Παρασκευή 20 Μαρτίου ανακοίνωσε το ΣΑΤΑ, αντιδρώντας σε διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για τον κλάδο.
- Οι επίμαχες διατάξεις: Οι επαγγελματίες οδηγοί εκφράζουν έντονες αντιρρήσεις κυρίως για ρυθμίσεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των επαγγελματικών οχημάτων, τις ειδικές άδειες καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο.
- Κινητοποιήσεις: Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Ταξί εξετάζει πανελλαδικές δράσεις, ξεκινώντας με 24ωρη απεργία την ημέρα που το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.