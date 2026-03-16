Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί βουλευτές φέρνουν στο αμερικανικό Κογκρέσο την εγκατάσταση τουρκικών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, όπως αποκάλυψε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

«Ήδη οι συνάδελφοί μου βουλευτές, μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, όπως ο Gregory Μeeks, Δημοκρατικός απ’ τη Νέα Υόρκη, ο Chris Pappas, Δημοκρατικός απ’ το New Hampshire, η Dina Titus, Δημοκρατική απ’ τη Νεβάδα και ο Gus Billirakis, Ρεπουμπλικάνος απ’ τη Φλόριντα, σήκωσαν το θέμα και ζητούν απ’ την Κυβέρνηση Τραμπ να πάρει θέσει και να προχωρήσει σε κυρώσεις προς την Τουρκία για μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά αμερικανική κατασκευή και προέλευσης στρατιωτικού υλικού σε μη αναγνωρισμένο, κατεχόμενο μέρος», όπως είπε στην ΕΡΤ.

Πριν από μία εβδομάδα ο Νικόλας Φαραντούρης είχε καταθέσει γραπτή ερώτηση-παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέλος των επιτροπών Ασφάλειας & Άμυνας και ευρωαμερικανικών σχέσεων, ζητώντας σαφή θέση, συστάσεις για απόσυρση και κυρώσεις προς την Τουρκία εάν αυτή δεν αποσύρει τα έξι F-16 απ’ την Κύπρο. Σύμφωνα με τον Έλληνα ευρωβουλευτή η ενέργεια της Τουρκίας συνιστά σοβαρή παραβίαση του Διεθνούς, του Ευρωπαϊκού αλλά και του Αμερικανικού δικαίου.

Ταυτόχρονα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής προτρέπει Ελλάδα και Κύπρος να προχωρήσουν επισήμως στην ενεργοποίηση του άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης ΕΕ περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής: «Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με τις “καλές προθέσεις” κάποιων κρατών μελών. Τώρα είναι η στιγμή για θεσμικές πρωτοβουλίες. Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να ηγηθούν της ευρωπαϊκής πορείας προς μία κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής», επεσήμανε.