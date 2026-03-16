Για δεκαετίες, η έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτικές εφαρμογές αντιμετωπιζόταν στην Ευρώπη με επιφύλαξη, αν όχι με καχυποψία. Η ηθική διάσταση της επιστήμης, απολύτως θεμιτή και αναγκαία, συχνά μετατράπηκε σε άτυπο φρένο για ολόκληρα πεδία έρευνας, ιδίως όταν αυτά άγγιζαν την άμυνα, την ασφάλεια ή τη στρατιωτική τεχνολογία.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αντιθέτως, βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο ενός δημόσιου διαλόγου που την ταύτιζε με απώλεια ελέγχου, αυτόνομα όπλα και δυστοπικά σενάρια, παραγνωρίζοντας τόσο την τεχνολογική πραγματικότητα όσο και τη γεωπολιτική δυναμική.

Σήμερα, όμως, το περιβάλλον έχει αλλάξει ριζικά.

Από τη δαιμονοποίηση στο dual use – και πέρα από αυτό

Σταδιακά, η Ευρώπη αναγνώρισε ότι πολλές τεχνολογίες αιχμής έχουν εγγενώς διττό χαρακτήρα. Η έννοια του dual use αποτέλεσε ένα πρώτο, δειλό βήμα συμφιλίωσης της έρευνας με την πραγματικότητα: αλγόριθμοι που αναπτύσσονται για πολιτικές εφαρμογές – όπως η αυτόνομη πλοήγηση, η ανάλυση εικόνας ή η λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα – μπορούν να αξιοποιηθούν και σε αμυντικά συστήματα.

Ωστόσο, το σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο απαιτεί κάτι περισσότερο από προσεκτικά βήματα. Οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, η αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, η ανάδυση νέων τεχνολογικών υπερδυνάμεων και ο παγκόσμιος ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη καθιστούν σαφές ότι η τεχνολογική ουδετερότητα δεν είναι πλέον επιλογή.

Η έρευνα στην AI για αμυντικές εφαρμογές δεν είναι πολυτέλεια· είναι προϋπόθεση στρατηγικής αυτονομίας. Η στρατιωτικοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από παγκόσμιες δυνάμεις, ο πόλεμος υψηλής τεχνολογίας στην Ουκρανία, η ανάδυση αυτόνομων και ημιαυτόνομων συστημάτων και ο ανταγωνισμός στην ταχύτητα λήψης αποφάσεων καθιστούν σαφές ότι η τεχνολογική υπεροχή δεν είναι ουδέτερη.

Είναι καθοριστική.

Η τεχνητή νοημοσύνη ως πολλαπλασιαστής στρατηγικής ισχύος

Η σύγχρονη άμυνα μετασχηματίζεται από ένα σύστημα υλικών μέσων σε ένα σύστημα γνώσης, πρόβλεψης και απόφασης. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της μετάβασης.

Συστήματα AI επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων από αισθητήρες, δορυφόρους, ραντάρ, μη επανδρωμένες πλατφόρμες και δίκτυα επικοινωνιών, συνθέτοντας μια ενιαία επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο. Η ικανότητα αναγνώρισης προτύπων, ανίχνευσης ανωμαλιών και πρόβλεψης εξελίξεων επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις να δρουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα από έναν αντίπαλο που βασίζεται αποκλειστικά σε ανθρώπινες διαδικασίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η υποστήριξη λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον άνθρωπο· τον ενισχύει, προσφέροντας εναλλακτικά σενάρια, αποτίμηση ρίσκου και συνεχή επικαιροποίηση της πληροφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανθρώπινη εποπτεία και ο έλεγχος παραμένουν αδιαπραγμάτευτοι.

Παράλληλα, η AI διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην κυβερνοάμυνα, στην προστασία κρίσιμων υποδομών, στη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη συντήρηση πολύπλοκων συστημάτων. Πρόκειται για λιγότερο «ορατές», αλλά στρατηγικά καθοριστικές εφαρμογές, που συχνά κρίνουν την ανθεκτικότητα ενός κράτους σε περιόδους κρίσης.

Ευρώπη: από ρυθμιστής σε ηγετικό παίκτη

Η Ευρώπη έχει διαχρονικά επενδύσει στην ηθική και ρυθμιστική διάσταση της τεχνολογίας, διαμορφώνοντας ένα μοναδικό αξιακό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα, καλείται να συμπληρώσει αυτό το πλεονέκτημα με μια φιλόδοξη στρατηγική τεχνολογικής κυριαρχίας.

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στην AI για την άμυνα δεν είναι απλώς ζήτημα ασφάλειας, αλλά και βιομηχανικής πολιτικής. Απαιτεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην έρευνα, στενή συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας, καθώς και τη δημιουργία οικοσυστημάτων καινοτομίας που μπορούν να μετατρέψουν τη γνώση σε επιχειρησιακή ικανότητα.

Πρωτοβουλίες όπως το European Defence Fund και το Horizon Europe δείχνουν τον δρόμο. Το κρίσιμο ζητούμενο είναι η κλίμακα και η ταχύτητα. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται εκθετικά, οι καθυστερήσεις ισοδυναμούν με στρατηγική υστέρηση.

Η ελληνική ευκαιρία

Για την Ελλάδα, η παρούσα συγκυρία συνιστά μια σπάνια στρατηγική ευκαιρία. Η χώρα διαθέτει ισχυρό επιστημονικό δυναμικό στην τεχνητή νοημοσύνη, στα συστήματα, στις επικοινωνίες και στη μηχανική λογισμικού, καθώς και ερευνητικά ιδρύματα με ουσιαστική ευρωπαϊκή παρουσία.

Η στοχευμένη επένδυση στην έρευνα AI για αμυντικές και συναφείς εφαρμογές μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός τεχνολογικής και βιομηχανικής αναβάθμισης. Μπορεί να ενισχύσει τη συμμετοχή της χώρας σε ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και να αναβαθμίσει τη διαπραγματευτική της θέση στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ασφάλειας και άμυνας.

Πάνω απ’ όλα, μπορεί να μετατρέψει την έρευνα σε εθνικό στρατηγικό κεφάλαιο — όχι σε απομονωμένη ακαδημαϊκή δραστηριότητα, αλλά σε συνειδητή επένδυση στο μέλλον της χώρας.

Μια ματιά στο μέλλον

Η τεχνητή νοημοσύνη στην άμυνα δεν είναι το μέλλον — είναι ήδη το παρόν. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν θα χρησιμοποιηθεί, αλλά ποιος θα την αναπτύξει, με ποιες αξίες και με ποιο στρατηγικό όραμα.

Η Ευρώπη και η Ελλάδα έχουν σήμερα την ευκαιρία να περάσουν από τον ρόλο του παρατηρητή στον ρόλο του διαμορφωτή των εξελίξεων. Να επενδύσουν στην έρευνα, να εμπιστευθούν την επιστημονική κοινότητα και να οικοδομήσουν τεχνολογική ηγεμονία σε τομείς αιχμής που θα καθορίσουν την ασφάλεια, την αυτονομία και τη θέση τους στον κόσμο τις επόμενες δεκαετίες.

Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος είναι Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής στη Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής