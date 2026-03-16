«Το 2020 ήταν τόσο εκτεταμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ήταν αδύνατο κάποιος να μην τη δει και να μην την εντοπίσει». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε η βασική μάρτυρας κατηγορίας, Παρασκευή Τυχεροπούλου, την εικόνα που σύμφωνα με την ίδια επικρατούσε στον Οργανισμό, κατά την κατάθεσή της στο δικαστήριο.

Η κ. Τυχεροπούλου κατέθεσε στο πλαίσιο της δίκης με κατηγορουμένους δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Η υπόθεση αφορά φάκελο που, όπως υποστηρίζεται, είχε παραδοθεί για έλεγχο αλλά τελικά δεν διαβιβάστηκε ποτέ στη Δικαιοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η μάρτυρας περιέγραψε ένα περιβάλλον όπου, όπως είπε, πολλοί γνώριζαν τι συνέβαινε στον Οργανισμό, ωστόσο ελάχιστοι προχωρούσαν σε ελέγχους, καθώς υπήρχαν έντονες πιέσεις και απειλές.

Κενά και παρατυπίες

Η ίδια ανέφερε μάλιστα ότι συνάδελφός της, ελεγκτής στην Κρήτη, ο οποίος είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για κενά και παρατυπίες που εντόπισε, δέχθηκε απειλές και στη συνέχεια μετακινήθηκε από τη θέση του. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το όνομά του αφαιρέθηκε από το οργανόγραμμα και τη λίστα υπαλλήλων του νέο` ΟΠΕΚΕΠΕ, που πλέον υπάγεται στην ΑΑΔΕ.

Όπως υποστήριξε η μάρτυρας, ο συγκεκριμένος υπάλληλος φέρεται να δέχθηκε σοβαρές απειλές, με αποτέλεσμα για ένα διάστημα να ζει σε υπόγειο χώρο για λόγους ασφαλείας, ενώ η οικογένειά του απομακρύνθηκε. Σε άλλη περίπτωση, όπως ανέφερε, βρήκε τα λάστιχα του αυτοκινήτου του σκασμένα.

Τελικά, σύμφωνα με την ίδια, του επιβλήθηκε και στέρηση μισθού για «ανάρμοστη συμπεριφορά», επειδή είχε ενημερώσει συναδέλφους του για τα περιστατικά που συνέβαιναν στον Οργανισμό.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η κ. Τυχεροπούλου σημείωσε ότι, ως προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου, είχε ενημερώσει γραπτώς για τα προβλήματα μέσω του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ τους τότε υπουργούς Λευτέρη Αυγενάκη και Γιώργο Γεωργαντά. «Ήταν ενήμεροι για όλα. Ακόμα και λίγο πριν την καθαίρεση μου το 2024 έκανα έγγραφο», ανέφερε, απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου του δικαστηρίου.

Η δίκη συνεχίζεται, ενώ για την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί να καταθέσει ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας.