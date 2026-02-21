Η φωτογραφία του έντρομου πρίγκιπα Άντριου στο πίσω κάθισμα αστυνομικού οχήματος, έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές στο X και το Instagram. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε σε πλήθος δημοσιευμάτων για τη σύλληψή του, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, με την κατηγορία της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Reuters στο Instagram την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ο Φιλ Νόμπλ, φωτογράφος του ειδησεογραφικού πρακτορείου, έδωσε μια «εκ των έσω» εικόνα για το πώς προέκυψε η φωτογραφία.

Ο Νόμπλ ανέφερε ότι, αφού έμαθε το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για τη σύλληψη του Άντριου, μετέβη σε «τέσσερα ή πέντε» διαφορετικά αστυνομικά τμήματα, ελπίζοντας να τον δει τη στιγμή που θα αποχωρούσε.

«Όταν έφτασα, δεν έδειχνε να συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχε αυξημένη κινητικότητα», είπε ο Νόμπλ. «Και για να είμαι ειλικρινής, λίγο πριν φτάσει, είχα φύγει για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο». Λίγα λεπτά αργότερα, όπως ανέφερε, έλαβε μήνυμα από συνάδελφό του που τον ενημέρωνε ότι δύο αυτοκίνητα μόλις είχαν φτάσει στο αστυνομικό τμήμα και ότι έπρεπε να επιστρέψει αναφέρει το People.

«Μέσα σε ένα λεπτό από τη στιγμή που γύρισα, άνοιξαν τα ρολά του γκαράζ στο αστυνομικό τμήμα και έφυγαν δύο αυτοκίνητα. Στο ένα από αυτά βρισκόταν εκείνος», συνέχισε.

Τη μισή ώρα πριν τραβήξει τη φωτογραφία, ο Νόμπλ είπε ότι έκανε δοκιμαστικές λήψεις άλλων αστυνομικών οχημάτων στον χώρο, προκειμένου να ρυθμίσει σωστά το φλας και τις υπόλοιπες παραμέτρους. Σημείωσε επίσης ότι, παρά την προετοιμασία του, η λήψη της ιστορικής φωτογραφίας ήταν «περισσότερο θέμα τύχης παρά κρίσης».

«Υπάρχουν τόσα πολλά κινούμενα μέρη – δεν ξέρεις από πού θα εμφανιστεί το αυτοκίνητο ούτε πού θα κάθεται μέσα σε αυτό», είπε. «Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Άντριου συνελήφθη μετά από καταγγελία της αντιμοναρχικής οργάνωσης Republic, η οποία υποστήριξε ότι ο Άντριου εμπλέκεται σε «ύποπτη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος και παραβίαση επίσημων μυστικών»

Σύμφωνα με την οργάνωση, ο Άντριου φέρεται να αποκάλυψε εμπιστευτικά έγγραφα στον καταδικασμένο για σεξουαλική εμπορία Τζέφρι Έπστιν, στο πλαίσιο του ρόλου του ως ειδικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο, θέση στην οποία είχε την ευθύνη της προώθησης βρετανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.