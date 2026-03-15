Oscars 2026: Οι πρώτες εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Η άφιξη των ηθοποιών, σκηνοθετών και δημιουργών μετατρέπεται για ακόμη μία χρονιά σε ένα παγκόσμιο fashion event.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Το κόκκινο χαλί των 98ων Βραβείων Όσκαρ στο Dolby Theatre ολοκληρώθηκε και, όπως κάθε χρόνο, αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο fashion στιγμιότυπο της βραδιάς. Πριν ακόμη ξεκινήσει η τελετή απονομής της Academy of Motion Picture Arts and Sciences, οι αφίξεις των σταρ δημιούργησαν το γνώριμο σκηνικό όπου ο κινηματογράφος συναντά τη μόδα.

Η αλήθεια είναι πως το φετινό red carpet είχε έναν πιο ήρεμο παλμό σε σχέση με άλλες χρονιές. Δεν υπήρξαν πολλές μεγάλες εκπλήξεις ή ιδιαίτερα τολμηρές επιλογές, όμως δεν έλειψαν οι κομψές εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα.

Παρά το πιο «ήσυχο» κλίμα, το κόκκινο χαλί εξακολουθεί να λειτουργεί σαν μια παγκόσμια πασαρέλα. Couture δημιουργίες, εντυπωσιακά κοσμήματα και προσεγμένα beauty looks συνθέτουν κάθε χρόνο μια εικόνα υψηλής αισθητικής, με τις εμφανίσεις να κινούνται ανάμεσα στη θεατρικότητα της σύγχρονης μόδας και την κλασική κομψότητα του παλιού Hollywood.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Jessie Buckley, η οποία επέλεξε μια εντυπωσιακή color-blocking δημιουργία σε κόκκινο και ροζ από τον οίκο Chanel, αποδεικνύοντας ότι οι δυνατοί χρωματικοί συνδυασμοί μπορούν να λειτουργήσουν ιδανικά στο κόκκινο χαλί.

Πιο δραματική ήταν η εμφάνιση της Demi Moore, που εμφανίστηκε με μια φτερωτή δημιουργία σε αποχρώσεις πράσινου και μαύρου από τον οίκο Gucci. Το φόρεμα είχε έντονη κίνηση και μια θεατρική διάθεση που ταίριαζε απόλυτα στο glamour της βραδιάς.

Ιδιαίτερα κομψή ήταν και η Gwyneth Paltrow, η οποία επέλεξε ένα εκρού μεταξωτό φόρεμα από τον οίκο Armani Privé. Η minimal γραμμή και η διακριτική λάμψη του υφάσματος θύμιζαν την κλασική κομψότητα που συνδέεται διαχρονικά με τα Όσκαρ.

Μπορεί το φετινό κόκκινο χαλί να μην είχε την ένταση άλλων ετών, όμως εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα fashion moments της χρονιάς, εκεί όπου ο κινηματογράφος και η μόδα συναντιούνται μπροστά στους φωτογράφους.

H Jessie Buckley με Chanel

Η Anne Hathaway με Valentino

Η Teyana Taylor με Chanel

H Gwyneth Paltrow με Armani Prive

H Demi Moore με Gucci

O Leonardo DiCaprio

Η Elle Fanning με Givenchy

Η Zoe Saldaña με Saint Laurent

Η Goldie Hawn και η Kate Hudson με Armani Privé

Ο Timothée Chalamet με Givenchy

Η Sigourney Weaver

Η Nicole Kidman με Chanel

O Paul Mescal με Celine

PODCAST

Διαζύγιο: Πώς το ζει η μαμά- Πώς το θυμάται το παιδί;

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Έχεις Δύο Λεπτά;», η Έλενα Πάκου και η Δέσποινα Δήμα προσεγγίζουν το θέμα του διαζυγίου μέσα από δύο διαφορετικές, αλλά βαθιά συνδεδεμένες οπτικές: εκείνη της χωρισμένης μαμάς και εκείνη της κόρης χωρισμένων γονιών.

