Oscars 2026: Οι πρώτες εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

Το κόκκινο χαλί των 98ων Βραβείων Όσκαρ στο Dolby Theatre ολοκληρώθηκε και, όπως κάθε χρόνο, αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο fashion στιγμιότυπο της βραδιάς. Πριν ακόμη ξεκινήσει η τελετή απονομής της Academy of Motion Picture Arts and Sciences, οι αφίξεις των σταρ δημιούργησαν το γνώριμο σκηνικό όπου ο κινηματογράφος συναντά τη μόδα.

Η αλήθεια είναι πως το φετινό red carpet είχε έναν πιο ήρεμο παλμό σε σχέση με άλλες χρονιές. Δεν υπήρξαν πολλές μεγάλες εκπλήξεις ή ιδιαίτερα τολμηρές επιλογές, όμως δεν έλειψαν οι κομψές εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα.

Παρά το πιο «ήσυχο» κλίμα, το κόκκινο χαλί εξακολουθεί να λειτουργεί σαν μια παγκόσμια πασαρέλα. Couture δημιουργίες, εντυπωσιακά κοσμήματα και προσεγμένα beauty looks συνθέτουν κάθε χρόνο μια εικόνα υψηλής αισθητικής, με τις εμφανίσεις να κινούνται ανάμεσα στη θεατρικότητα της σύγχρονης μόδας και την κλασική κομψότητα του παλιού Hollywood.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Jessie Buckley, η οποία επέλεξε μια εντυπωσιακή color-blocking δημιουργία σε κόκκινο και ροζ από τον οίκο Chanel, αποδεικνύοντας ότι οι δυνατοί χρωματικοί συνδυασμοί μπορούν να λειτουργήσουν ιδανικά στο κόκκινο χαλί.

Πιο δραματική ήταν η εμφάνιση της Demi Moore, που εμφανίστηκε με μια φτερωτή δημιουργία σε αποχρώσεις πράσινου και μαύρου από τον οίκο Gucci. Το φόρεμα είχε έντονη κίνηση και μια θεατρική διάθεση που ταίριαζε απόλυτα στο glamour της βραδιάς.