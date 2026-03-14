Η παγκόσμια ροκ σκηνή βυθίζεται στο πένθος μετά την είδηση του θανάτου του Phil Campbell σε ηλικία 64 ετών. Ο ουαλός «εργάτης» της heavy metal, που κράτησε τις τύχες των Motörhead στις χορδές του για πάνω από τρεις δεκαετίες, δεν είναι πια στη ζωή.

Όπως ανακοίνωσε το συγκρότημά του, Phil Campbell And The Bastard Sons, ο θρυλικός κιθαρίστας άφησε την τελευταία του πνοή, ύστερα από μια «μακρά και γενναία μάχη» στην εντατική, μετά από μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

Ο άνθρωπος που έγινε η «σκιά» του Lemmy

Ελάχιστοι μουσικοί άντεξαν δίπλα στον ιδιόρρυθμο και εκρηκτικό Lemmy Kilmister όσο ο Campbell. Εντάχθηκε στους Motörhead το 1984 και παρέμεινε ο βασικός πυλώνας του συγκροτήματος μέχρι το οριστικό τέλος, το 2015.

Από το εμβληματικό «Orgasmatron» μέχρι τις τελευταίες περιοδείες της μπάντας, ο Campbell ήταν ο αρχιτέκτονας του δυναμικού, τραχύ ήχου που λάτρεψαν εκατομμύρια οπαδοί της σκληρής μουσικής παγκοσμίως.

«Bampi»: Ο αφοσιωμένος πατέρας πίσω από τα riffs

Παρά τη δόξα των σταδίων, ο Campbell παρέμεινε ένας άνθρωπος βαθιά δεμένος με την οικογένειά του και την πατρίδα του, την Ουαλία. Στην ανακοίνωση του θανάτου του, η οικογένειά του σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός τρυφερού συζύγου και παππού –τον οποίο φώναζαν χαϊδευτικά «Bampi»– που κατάφερε να συνδυάσει την άγρια ζωή του rock ‘n’ roll με την απόλυτη αφοσίωση στους δικούς του ανθρώπους.

Κληρονομιά που δε σβήνει

Μετά τον θάνατο του Lemmy, ο Campbell δεν αποσύρθηκε. Ίδρυσε τους The Bastard Sons μαζί με τους γιους του, συνεχίζοντας να διδάσκει rock ‘n’ roll ήθος στις νέες γενιές.

«Η κληρονομιά του και η μουσική του θα ζουν για πάντα», καταλήγει η ανάρτηση του συγκροτήματος στα social media, αποχαιρετώντας έναν από τους τελευταίους αυθεντικούς «guitar heroes» της βρετανικής σκηνής.