Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ, επισημαίνοντας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ότι η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη ήρθε μόλις οκτώ ημέρες μετά από δική του ανάρτηση, στην οποία επαινούσε την κριτική που ο βουλευτής είχε ασκήσει στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.
Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την απόφαση «υποκριτική» και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ να τον αφήσει εκτός των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων.
Έχοντας ως αφορμή μία ανάρτησή μου με ημερομηνία 04/03/2026, όπου επαινούσα τον @Odysseas_για την κριτική του στον Ισπανό Πρωθυπουργό κ. Σάντσες, ο @androulakisnick διέγραψε σήμερα, 12/03/2026 τον κ. Κωνσταντινόπουλο δηλ 8 ημέρες μετά….τον λες και Ραν ταν Πλαν….πρόκειται… https://t.co/EXgWf8d38x
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 12, 2026