Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ, επισημαίνοντας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ότι η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη ήρθε μόλις οκτώ ημέρες μετά από δική του ανάρτηση, στην οποία επαινούσε την κριτική που ο βουλευτής είχε ασκήσει στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε την απόφαση «υποκριτική» και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ να τον αφήσει εκτός των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων.