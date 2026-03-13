Την παραίτησή του από το αξίωμα του βουλευτή ανακοίνωσε ο Οδυσσέας Κωνστανινόπουλος, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ.

Η απόφαση για τη διαγραφή του ελήφθη από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, με τον Κωνσταντινόπουλο να γνωστοποιεί την παραίτησή του μέσω επιστολής που απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Κινήματος και την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Η επιστολή του Ο. Κωνσταντινόπουλου

Κύριε Πρόεδρε,

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μετά την χθεσινή αποφαση σας , θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής.

Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου την θητεία , είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου.

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας , την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων και πράξεων.

Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠαΣοΚ, τον οποίο και θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας.