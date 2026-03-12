«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠαΣοΚ μετά την απόφαση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Ανδρουλάκης τον διέγραψε γιατί είπε την αλήθεια, την οποία ο ίδιος αρνείται.

Η δήλωση

Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠαΣοΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος χάνει αυτοδικαίως και τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, με το νέο πρόσωπο να ορίζεται τις επόμενες μέρες. Τέλος, σημειώνεται ότι η δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών, με ήδη αριθμό ρεκόρ, αυξάνεται σε 28 βουλευτές. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠαΣοΚ μένει με 31 βουλευτές.