Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα. Το αργό πετρέλαιο καθημερινά κινείται στα όρια των 100 δολαρίων ανά βαρέλι και η αμόλυβδη βενζίνη, μπορεί να άργησε κάποιες μέρες… αλλά οδεύει σταθερά στα επίπεδα των 2 ευρώ ανά λίτρο. Με και χωρίς πλαφόν.

Την ίδια στιγμή το πλαφόν στα καύσιμα έχει προκαλέσει αλαλούμ στην αγορά… Για την ακρίβεια η κυβέρνηση με ολιγωρίες και παραλείψεις της έχει δημιουργήσει σύγχυση ως προς την εφαρμογή του μέτρου.

Φωτιά στα καύσιμα με τη βενζίνη να πιάνει τα 2 ευρώ ανά λίτρο

Ειδικότερα, η αμόλυβδη βενζίνη έχει αυξηθεί, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών στα υγρά καύσιμα, κατά 0,133 ευρώ ανά λίτρο (13 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο), ενώ σοκάρει… η ανατίμηση στο πετρέλαιο κίνησης: Μέσα σε δύο εβδομάδες πολέμου έχει ακριβύνει κατά 0,30 ευρώ ανά λίτρο (30 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο).

Η μέση πανελλαδική τιμής της αμόλυβδης βενζίνης εκτινάχθηκε στα 1,884 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,865 ευρώ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης οδεύει προς τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Δεν αποκλείουν να πιάσει αυτά τα ύψη… στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Μία τέτοια εξέλιξη δεν αποκλείεται πια να ανοίξει και την ενεργοποίηση του μέτρου του Fuel Pass, εφόσον η αμόλυβδη ξεπεράσει και τον πήχη των 2 ευρώ ανά λίτρο και μείνει πάνω από αυτά τα επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ανατροπή στα καύσιμα με το πετρέλαιο κίνησης

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει φέρει τα πάνω κάτω και στη διαμόρφωση των τιμών στα καύσιμα. Το πετρέλαιο κίνησης σε μέσα επίπεδα έχει πλησιάσει μία ανάσα την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης.

Η διαφορά των 0,30 ευρώ ανά λίτρο έχει εξανεμιστεί μέσα σε χρόνο ρεκόρ. Πλέον η τιμή του ντίζελ κίνησης υπολείπεται μόλις 0,02 ευρώ ανά λίτρο από εκείνη της αμόλυβδης βενζίνης.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς το κλείσιμο της ψαλίδας αποδίδεται στη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης. Κι αυτό καθώς από τα διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα από τα στενά του Ορμούζ φεύγει αργό πετρέλαιο για την Ασία που προορίζεται για την παραγωγή ντίζελ. Η αγορά έχει ανησυχήσει για ελλείψης αν και το πετρέλαιο που φεύγει από την εμπόλεμη ζώνη αντιστοιχεί μόλις στο 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Το αλαλούμ με το πλαφόν

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς μπορεί να εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ορίζει το ανώτατο μικτό περιθώριο κέρδους βενζινοπωλών και εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών ωστόσο έχει καθυστερήσει σημαντικά η έκδοση της υπουργικής απόφασης που ορίζει το ύψος του μεταφορικού κόστους για τα νησιά.

Το αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλαφόν να εφαρμόζεται κανονικά σε Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά στα νησιά να υπάρχει αδυναμία εφαρμογής του.

