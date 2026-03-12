Παρά την ιστορική απόφαση για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, οι στοχευμένες επιθέσεις του Ιράν σε ενεργειακές υποδομές και το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ πυροδοτούν φόβους για μια παρατεταμένη ενεργειακή ασφυξία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με το Brent να σημειώνει άνοδο.

Το Ιράν πλήττει την «καρδιά» του εφοδιασμού

Η Τεχεράνη φαίνεται πως αλλάζει στρατηγική, στοχεύοντας πλέον άμεσα οικονομικούς στόχους και εμπορικά πλοία. Από το Ιράκ μέχρι το Μπαχρέιν και το Ομάν, οι επιθέσεις με drones και οι δολιοφθορές σε δεξαμενόπλοια έχουν παραλύσει τους βασικούς κόμβους εξαγωγής αργού. Η είδηση για εγκλωβισμένους ναυτικούς σε πλοία που δέχθηκαν επίθεση, εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων δρόμων.

Το «φάντασμα» των 200 δολαρίων και η απάντηση της Δύσης

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αποφασισμένος να «τελειώσει τη δουλειά» στο μέτωπο με το Ιράν, η Τεχεράνη απαντά με ευθείες απειλές που προκαλούν ίλιγγο: «Ετοιμαστείτε για πετρέλαιο στα 200 δολάρια», προειδοποίησε η ιρανική στρατιωτική διοίκηση, συνδέοντας άμεσα την τιμή της ενέργειας με την περιφερειακή σταθερότητα.

Ιστορική παρέμβαση από τον ΙΕΑ χωρίς αντίκρισμα;

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να συγκρατήσουν τις τιμές, τα 32 μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) συμφώνησαν στην αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα έκτακτα αποθέματα – η μεγαλύτερη παρέμβαση στην ιστορία του οργανισμού. Ωστόσο, η αγορά αντέδρασε με άνοδο 9%, αποδεικνύοντας ότι ο φόβος για ένα μόνιμο «κραχ» στην προσφορά, υπερτερεί των προσωρινών λύσεων.

Στο «κόκκινο» τα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Με το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου να διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, η συνεχιζόμενη εμπλοκή οδηγεί σε πτώση τους δείκτες σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα, ενώ η Saudi Aramco προειδοποιεί για «καταστροφικές συνέπειες», αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός.