H γερμανική φίρμα παρουσιάζει με την μορφή της VLE το πρώτο κεφάλαιο μιας εντελώς νέας εποχής ηλεκτρικών μοντέλων τα οποία συνδυάζουν την ευρυχωρία ενός van με πρωτόγνωρες περγαμηνές πολυτέλειας και αφετηρία μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για το συγκεκριμένο είδος αυτοκινήτων.

Ο λόγος για την αρχιτεκτονική VAN.EA η οποία έχει ως κοινό στοιχείο με τις εξίσου νέες πλατφόρμες των GLC EQ και CLA, MB.EA και ΜΜΑ, το κύκλωμα φόρτισης των 800 Volt το οποίο εγγυάται μέγιστη ισχύ φόρτισης όπως επιβάλλει η αξιοποίηση μιας μπαταρίας 115 kWh. H συγκεκριμένη επιλογή θα είναι διαθέσιμη ήδη από την αρχή και έκδοση της VLE με το διακριτικό 300, εφοδιαζόμενη με ένα, τοποθετημένο μπροστά ηλεκτρικό μοτέρ, εξασφαλίζοντας αυτονομία έως και 700 χλμ.

Για την παραπάνω αυτονομία δεν ευθύνεται μόνο η χωρητικότητα της μπαταρίας αλλά η συνολική προσέγγιση της Mercedes τόσο σε ό,τι αφορά τα νέας γενιάς ηλεκτρικά μοτέρ που εφοδιάζουν την VLE αλλά και στην αεροδυναμική. Για την ακρίβεια η VLE αξιώνει αεροδυναμικό συντελεστή 0.25 μέγεθος ανταγωνιστικό με premium πεντάθυρες και SUV υλοποιήσεις του ανταγωνισμού όπως το Audi A6 A6 e-tron Avant ή την Porsche Macan Electric, δεδομένο ιδιαίτερα εντυπωσιακό με δεδομένο ότι το van της Mercedes έχει μήκος 5,3 μέτρα και ύψος σχεδόν 2,0 μέτρα.

Επιστρέφοντας στο κύκλωμα φόρτισης, η αρχιτεκτονική των 800V επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας με ισχύ έως 315 kW κάτι που σημαίνει ότι η επαναφόρτιση των μπαταριών έως το 80% απαιτεί 25 λεπτά ή ότι χρειάζονται μόλις 10 λεπτά για την αναπλήρωση της ενέργειας που απαιτείται για διαδρομές 240 χλμ.

Σε επίπεδο ισχύος η VLE 300 αποδίδει 266 ίππους επιταχύνοντας από 0-100 χλμ./ώρα σε 9,5 δευτερόλεπτα ενώ η μέγιστη ταχύτητα διαμορφώνεται σε 180 χλμ./ώρα. Σε δεύτερο χρόνο θα προστεθούν στην γκάμα μια βασική έκδοση με μπαταρία 80 kWh με την ονομασία VLE 250 καθώς και μια δικινητήρια έκδοση με τετρακίνηση η οποία θα αξιοποιεί την μπαταρία των 115 kWh και θα προσφέρει ισχύ 415 ίππων.

Πέρα από τις εξελιγμένες ηλεκτρικές της προδιαγραφές, η VLE δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πολυτέλεια και στην ψηφιακή τεχνολογία προσφέροντας για πρώτη φορά στην συγκεκριμένη κατηγορία στοιχεία όπως η αερανάρτηση, η τετραδιεύθυνση ή η δυνατότητα επιλογής για τροχούς έως 22 ιντσών.



Αυτονόητα και υπό το ίδιο σκεπτικό η VLE θα είναι διαθέσιμη με πολλαπλές διατάξεις για το εσωτερικό της. Η βασική επταθέσια διαμόρφωση θα έχει διάταξη 2-2-3, με τη δεύτερη και την τρίτη σειρά να προσφέρουν πλείστες διαμορφώσεις χάρη σε ένα σύστημα από ράγες και ρουλεμάν που επιτρέπει στη μεσαία σειρά καθισμάτων να περιστραφεί ή και να αφαιρεθεί πλήρως αν χρειαστεί.

Οι δυνητικοί ιδιοκτήτες της μπορούν να επιλέξουν πιο πολυτελείς εξαθέσιες εκδόσεις με καθίσματα που διαθέτουν λειτουργίες ανάκλισης, μασάζ και σύστημα κλιματισμού τα οποία ρυθμίζονται ηλεκτρικά και μέσω της κεντρικής οθόνης ή εφαρμογής smartphone.

Επίσης μπορεί να επιλεγεί μια πτυσσόμενη οθόνη 30 ιντσών για την ψυχαγωγία των επιβατών των πίσω καθισμάτων ενώ υπάρχει ενσωματωμένη κάμερα για τη διευκόλυνση των τηλεδιασκέψεων. Αν και είναι σαφής ο προσανατολισμός στην πολυτέλεια που ως αίσθηση και υλικά δεν διαφέρει από όσα έχουμε συνηθίσει από τις «πολιτικές» Mercedes, η VLE υπόσχεται και μέγιστη πρακτικότητα όπως επιβάλλει το είδος της. Αν και οι πλείστες διαμορφώσεις μεταβάλλουν αναλόγως τον χώρο αποσκευών, η Mercedes αναφέρει ως μέγιστο τα 4.078 λίτρα, σημειώνοντας ότι ακόμα και με όλα τα καθίσματα στην θέση του παραμένει χώρος για αποσκευές ενώ σημειωτέον η αντίστοιχη πόρτα είναι διαιρούμενη διευκολύνοντας την φόρτωση/εκφόρτωση αντικειμένων σε στενούς χώρους στάθμευσης. Επίσης σε δεύτερο χρόνο θα υπάρξει και έκδοση LWB με μεγαλύτερο μεταξόνιο και ακόμα μεγαλύτερους χώρους.

Το μπροστινό τμήμα δεν διαφέρει από όσα θα συναντούσε κανείς σε μια E-Class με κυρίαρχες τις δύο οθόνες 14,5 και 10,25 ιντσών για το infotainment και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων ενώ προσφέρεται και η επιλογή μιας τρίτης οθόνης 14,5 ιντσών για την ψυχαγωγία του συνοδηγού. Όλες οι ιΤα εμπρός καθίσματα είναι εξίσου πολυτελή με αυτά που θα βρίσκατε σε μια E-Class sedan και συνδυάζονται με ένα ταμπλό υψηλής τεχνολογίας με πολλές ψηφιακές επιφάνειες. Το γυαλιστερό ταμπλό ενσωματώνει μια οθόνη αφής 14,5 ιντσών και μια οθόνη οδηγού 10,25 ιντσών στον βασικό εξοπλισμό, καθώς και μια προαιρετική οθόνη επιβάτη 14,5 ιντσών όλες τους μέρος του MBUX με το νεότερο λογισμικό της γερμανικής φίρμας. Επίσης να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτήτες της θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν κατά βούληση την κεντρική κονσόλα, επιλέγοντας από επιφάνειες φόρτισης, ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους ή ακόμα και μίνι ψυγείο.

Η VLE θα είναι διαθέσιμη σε μια σειρά πακέτων για την εξωτερική της εμφάνιση καθώς πέρα από την standard εκδοχή θα είναι διαθέσιμη έκδοση AMG-Line και η πολυτελής Exclusive. Κάθε μία θα έχει διαφορετική «όψη», αν και κοινή συνισταμένη όλων θα αποτελεί το μοτίβο αστεριού στα φωτιστικά σώματα καθώς και την χαρακτηριστική λωρίδα LED στο πίσω τμήμα. Να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός των πίσω φωτιστικών σωμάτων και για την ακρίβεια το περίβλημα τους παίζει ενεργό ρόλο στην αεροδυναμική καθώς διευκολύνουν τη ροή αέρα, μειώνοντας τους στροβιλισμούς στις υψηλές ταχύτητες, υπογραμμίζοντας την εμμονική έμφαση στη λεπτομέρεια σε όλες τις παραμέτρους της κατασκευής.