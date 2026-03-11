H θυγατρική της Renault εμπλουτίζει την γκάμα της με ένα νέο μοντέλο με την μορφή ενός υπερυψωμένου SW, «ένα Allroad Break» (όπου Break, station wagon στα γαλλικά) όπως το περιέγραψε ο επικεφαλής σχεδιασμού του γαλλικού ομίλου Laurens van den Acker, επισημαίνοντας παράλληλα την σχεδιαστική ιδιαιτερότητα του Striker, όπως ονομάζεται.

Πλην των αρετών ενός υπερυψωμένου station wagon, το Striker ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Dacia όντας αφενός το μεγαλύτερο μοντέλο της με μήκος 4,62 μέτρων αλλά και πιο ιδιάζον σχεδιαστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα μοντέλα της φίρμας. Ένα από τα κεντρικά στοιχεία της κατασκευής είναι η χάραξη της οροφής με τη χαρακτηριστική αεροτομή η οποία συνδυάζεται με τις έντονα ανάγλυφες επιφάνειες του αμαξώματος και λεπτομέρειες όπως τα αιχμηρά φωτιστικά σώματα μπροστά και πίσω. Ωστόσο, αυτονόητα και σε συμφωνία με τις αρετές της Dacia, το Striker δεν θα έχει να κάνει μόνο με το στυλ καθώς το αυξημένο μήκος του θα εξασφαλίζει μέγιστη ευρυχωρία αλλά και πρακτικότητα.

Στην αθέατη πλευρά του παρεπιδημεί η αρχιτεκτονική CMF-B όπου βασίζεται και το κατά 5,0 εκ. μικρότερο σε μήκος και αμιγώς SUV, Bigster. Προς το παρόν η Dacia δεν δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, επιφυλασσόμενη να τα αποκαλύψει τον προσεχή Ιούνιο, επιβεβαιώνοντας όμως ότι το Striker θα είναι διαθέσιμο ως υβριδικό και ως τετρακίνητο ενώ θα συμπεριλάβει στην γκάμα και έκδοση LPG κατά τις συνήθειες του ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση στη βάση της γκάμας του θα πάρει θέση ένας τρικύλινδρος κινητήρας 1,2 λίτρου με ήπια υβριδική υποβοήθηση και χειροκίνητο κιβώτιο σε εκδοχής ισχύος 140 ίππων. Θα δίνει τη σκυτάλη σε μια full hybrid έκδοση 155 ίππων με κινητήρα 1,8 λίτρων και τη δυνατότητα να ολοκληρώνει έως και το 80% των αστικών διαδρομών αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. Η τετρακίνητη έκδοση θα αποτελεί μια λίγο διαφορετική παραλλαγή της βασικής έκδοσης η οποία θα προσθέσει στον κινητήρα των 1,2 λίτρων με το ήπιο υβριδικό σύστημα έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένη στον πίσω άξονα. Η συγκεκριμένη έκδοση θα προστεθεί και στο παλμαρέ του Bigster και αναμένεται να προσφέρει ισχύ 150 ίππων και 230 Nm ροπής.

Αυτό που επίσης επιφυλάσσεται επίσης η Dacia να αποκαλύψει τον Ιούνιο οπότε και αναμένεται η επίσημη πρεμιέρα του μοντέλου ως έκδοσης παραγωγής είναι το εσωτερικό του το οποίο αναμένεται να βελτιώσει όσα έχουμε δει στο Bigster ενισχύοντας παράλληλα την ποιοτική αίσθηση αλλά και την χρηστικότητα του μοντέλου με έξυπνες λύσεις.