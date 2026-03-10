Η γαλλική φίρμα αποκάλυψε ένα περιπετειώδες πρωτότυπο μοντέλο με την ονομασία Bridger και σαφείς προοπτικές παραγωγής που ωστόσο, προς το παρόν τουλάχιστον δεν αφορούν την Ευρώπη αλλά τις αναδυόμενες αγορές ξεκινώντας από την Ινδία όπου θα παράγεται αρχικά, μαζί με το «τοπικό» Captur με τη Renault να στοχεύει προφανώς στα οφέλη της πρόσφατης συμφωνίας ανάμεσα σε ΕΕ και Ινδία.

Όπως και να έχει, το Bridger αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς, παρά το subcompact μέγεθος του και το μήκος που δεν ξεπερνά τα 4,0 μέτρα, οι σχεδιαστές της γαλλικής φίρμας εμπνεύστηκαν από τις πιο σκληροτράχηλες off-road υλοποιήσεις του είδους, παραδίδοντας μια απολύτως τετραγωνισμένη σιλουέτα με κοντούς προβόλους και απόσταση από το έδαφος 20,0 εκατοστά.

Στις λεπτομέρειες που συνηγορούν στην off-road αισθητική συνηγορούν το οριζόντιο καπό με το χαρακτηριστικό ανάγλυφο, η κάθετη πόρτα αποσκευών που συμπληρώνεται από ελαστικό αντικατάστασης όπως επιβάλλει το ύφος της κατασκευής.

Βέβαια το Bridger δεν θα αξιώσει περγαμηνές off-road μετακίνησης, εστιάζοντας περισσότερο στην ευρυχωρία και στην πρακτικότητα. Για την ακρίβεια η Renault υπόσχεται χώρο που θα ξεπερνά τα δεδομένα της κατηγορίας στο πίσω κάθισμα καθώς και όγκο αποσκευών 400 λίτρων. Η πρόσβαση σε αυτό πραγματοποιείται μέσω μιας ανοιγόμενης στο πλάι πόρτας για λόγους ευκολίας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν εικόνες από το εσωτερικό αν και δεδομένα αυτό αναμένεται πιο λιτό από αντίστοιχες ευρωπαϊκές κατασκευές αν και εξίσου περιπετειώδες και στιβαρό με την εξωτερική του εμφάνιση σε σχεδιασμό.

Αφετηρία για το νέο SUV θα αποτελέσει μια νέα ευέλικτη αρχιτεκτονική με την κωδική ονομασία RGMP η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει κινητήρες βενζίνης, υβριδική τεχνολογία αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις αναλόγως τις ανάγκες της εκάστοτε αγοράς.