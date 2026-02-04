H γαλλική φίρμα ανακοίνωσε το νέο, εκ Κίνας προμηθευτή του για ένα νέο μικρό ηλεκτρικό μοτέρ που θα κατασκευάζεται σε γαλλικό έδαφος αλλά θα αξιοποιεί εξαρτήματα που εξελίσσονται από την Shanghai e-drive η οποία έχει ενεργό ρόλο και στους κινητήρες του νέου Twingo, σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους παραγωγής αλλά και προστασίας του περιθωρίου κέρδους της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως σημειώνει εκπρόσωπος της Renault.

Ως υπενθύμιση η γαλλική φίρμα, έχει επενδύσει πολλά στον λεγόμενο εκδημοκρατισμό των EV, στοχεύοντας στην μείωση του κόστους εξέλιξης και παραγωγής των ηλεκτρικών μοντέλων της.

Ενδεικτικό είναι ότι το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo πρωτοσυστήθηκε από τους Γάλλους ως ένα αυτοκίνητο η διάρκεια εξέλιξης του οποίου περιορίστηκε σε δύο χρόνια, χάρη στην ευρεία συνεργασία της Renault με την Κίνα και την κινεζική ACDC, οριοθετώντας τις τιμές του κάτω από το «ψυχολογικό όριο» των 20.000 ευρώ.

Για του λόγου το ακριβές στη Γαλλία όπου η διάθεση του γαλλικού city car έχει ξεκινήσει η αρχική τιμή του διαμορφώνεται σε 19.490 ευρώ χωρίς να υπολογίζονται οι σχετικές κρατικές επιδοτήσεις οι οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν στους δικαιούχους, αρχική τιμή ακόμα και κάτω από 15.000 ευρώ.

Επιστρέφοντας στις διακλαδώσεις παραγωγής του Twingo, κατασκευάζεται στη Σλοβενία, αξιοποιεί ηλεκτρικά μοτέρ από την Κίνα από όπου εξάλλου προέρχονται και οι μπαταρίες LFP του (CATL), ενώ εξελίχθηκε με την συνδρομή της κινεζικής ACDC, αποτυπώνοντας ανάγλυφα τις προσπάθειες της Renault για την μείωση του κόστους.

Ο νέος μικρός κινητήρας θα παράγεται στο εργοστάσιο της Cleon στη βόρεια Γαλλία το οποίο θα αποκτήσει και μια νέα γραμμή παραγωγής με ορίζοντα τις αρχές του 2027 με στόχο την κατασκευή 120.000 κινητήρων ετησίως και προορισμό τόσο ηλεκτρικά μοντέλα της Renault όσο και της Alpine.

Ενδεικτικό της οπτικής της γαλλικής φίρμας αλλά και της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση είναι ότι η Renault διέκοψε τον Νοέμβριο του 2025 τη συνεργασία της με τη Valeo για την εξέλιξη ενός νέας τεχνολογίας, ισχυρού ηλεκτροκινητήρα (Ε7Α) ο οποίος εκτός από τις αρετές του σε επίπεδο απόδοσης θα ήταν απαλλαγμένος από σπάνιες γαίες, το 70% των οποίων ελέγχονται από τους Κινέζους ως πρώτες ύλες αλλά και ως διαδικασία επεξεργασίας (85%). Σημειώνεται ότι η Renault έχει επιλέξει ηλεκτροκινητήρες χωρίς σπάνιες γαίες από το 2012.

Η διακοπή της συνεργασίας με τη Valeo έγινε ωστόσο για λόγους κόστους, με εκπρόσωπο της γαλλικής φίρμας να δηλώνει τότε «το project E7A δεν υλοποιείται πλέον με τη Valeo. Θα υλοποιηθεί εξολοκλήρου από εμάς με εξαίρεση τον στάτορα ο οποίος θα μπορούσε να προέλθει από κινέζο προμηθευτή».

Πιθανότατα λοιπόν η Shanghai e-drive θα πάρει τον συγκεκριμένο ρόλο και σε ό,τι αφορά το project του κινητήρα E7A ο οποίος θα εφοδιάζει μοντέλα της Alpine όπως το A290 αλλά και νεότερα ηλεκτρικά μοντέλα Renault.