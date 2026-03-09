Πυκνός μαύρος καπνός συνέχιζε να υψώνεται στον ουρανό, η αιθάλη κάλυπτε τους δρόμους και τα αυτοκίνητα, τα μπαλκόνια ήταν γεμάτα μαύρη λάσπη, και ο τοξικός αέρας είχε γεμίσει τους πνεύμονες, καθώς η Τεχεράνη ξυπνούσε την Κυριακή μετά από μια νύχτα αεροπορικών επιδρομών στα πετρελαϊκά της αποθέματα.

«Αποκάλυψη» στους δρόμους της Τεχεράνης

Σε μηνύματα και ηχητικά σημειώματα που στάλθηκαν στον Guardian, Ιρανοί περιέγραφαν ως «αποκάλυψη» την κατάσταση στα σπίτια και στους δρόμους. Με τον ήλιο να έχει σβήσει πίσω από τον καπνό, αποπροσανατολισμένοι κάτοικοι της ιρανικής πρωτεύουσας αναγκάστηκαν να ανάψουν τα φώτα για να βλέπουν μέσα στο σκοτάδι.

Εξι θάνατοι, 20 τραυματισμοί

Τέσσερις πετρελαϊκές δεξαμενές και ένας χώρος πετρελαϊκής εφοδιαστικής μέσα και γύρω από την Τεχεράνη χτυπήθηκαν. Οι τοπικές αρχές είπαν ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε έναν από τους χώρους.

Τοξική, όξινη βροχή

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν έδειχναν τεράστιες φλόγες πάνω από τον ουρανό της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της νύχτας και καπνό που συνέχιζε να βγαίνει από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου. Καθώς η βροχή έπεφτε στην πόλη των 10 εκατομμυρίων ανθρώπων το πρωί της Κυριακής, οι αρχές προειδοποίησαν για τοξική όξινη βροχή και πολλοί κάτοικοι ξύπνησαν με πόνο στον λαιμό και κάψιμο στα μάτια.

Μιλώντας στον Guardian μέσω ηχητικών μηνυμάτων, ακτιβίστρια, πρώην πολιτική κρατούμενη που ζει στα ανατολικά-κεντρικά της πόλης, είπε ότι η κατάσταση ήταν «αποκαλυπτική».

Δύσπνοια και κάψιμο στα μάτια

«Η κατάσταση είναι τόσο τρομακτική που είναι δύσκολο να την περιγράψω. Ο καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την πόλη. Έχω έντονη δύσπνοια και κάψιμο στα μάτια και στον λαιμό, και πολλοί άλλοι νιώθουν το ίδιο. Αλλά οι άνθρωποι πρέπει ακόμη να βγουν έξω γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Πολλά μέρη άνοιξαν σήμερα, αλλά ξανάκλεισαν επειδή είναι αδύνατο να μείνεις έξω.»

Η ιρανική περιβαλλοντική υπηρεσία συμβούλεψε τους κατοίκους της Τεχεράνης να μείνουν μέσα. Η Ερυθρά Ημισέληνος της χώρας είπε ότι τα τοξικά χημικά μπορεί να οδηγήσουν σε όξινη βροχή και να βλάψουν το δέρμα και τους πνεύμονες, συμβουλεύοντας τους ανθρώπους να αποφεύγουν να ανοίγουν τα κλιματιστικά ή να βγαίνουν έξω αμέσως μετά τη βροχή.

Τοξικός ο αέρας της Τεχεράνης

Επίσης συνέστησε στους πολίτες να προστατεύουν εκτεθειμένα τρόφιμα. Ο κυβερνήτης της Τεχεράνης συνέστησε τη χρήση μάσκας έξω. Ο δρ Σαχράμ Κορντάστι, Ιρανός αιματο-ογκολόγος με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποίησε ότι τα τοξικά αέρια και τα λεπτά σωματίδια μπορούν να ερεθίσουν τα μάτια και τους αεραγωγούς, να επιδεινώσουν το άσθμα, τις πνευμονικές παθήσεις και τις καρδιοπάθειες, και να αυξήσουν τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου.

Η Νεγκίν, που βγήκε έξω για να αγοράσει μάσκα και εισπνευστήρα, είπε: «Ακόμα και οι μάσκες αρχίζουν να γίνονται δυσεύρετες. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Ζητώ από όσους έχουν τη δυνατότητα, ειδικά τα ξένα μέσα ενημέρωσης, να αναδείξουν αυτή την κατάσταση. Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι υπό αυτές τις συνθήκες; Αυτό είναι πραγματικά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.»

Αβοήθητοι οι Ιρανοί

Μιλώντας για τις επιπτώσεις των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων που συνεχίζονται γύρω της, είπε: «Αυτό δεν είναι πλέον απλώς παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πραγματικά αντι-ανθρώπινη συμπεριφορά. Αν κάποιος έχει πρόβλημα με την κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αυτό είναι ένα θέμα – αλλά όχι με εμάς, τον λαό. Δεν μπορείς να επιτίθεσαι σε συστήματα ύδρευσης ή σε διυλιστήρια. Το μεγαλύτερο μέρος του νερού της Τεχεράνης προέρχεται από φράγματα. Αν αυτά μολυνθούν, τι γίνεται μετά; Η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά αφήσει τους ανθρώπους μόνους τους.»

Είπε: «Οι τιμές εκτοξεύονται. Αγόρασα έναν εισπνευστήρα για 850.000 τομάν [περίπου 4,50 λίρες]. Από πού υποτίθεται ότι θα βρουν αυτά τα χρήματα οι άνθρωποι; Πολλοί στην Τεχεράνη είναι μεροκαματιάρδης και κάποιους από αυτούς έχουν να δουλέψουν εδώ και πολύ καιρό. Το φαγητό γίνεται εξαιρετικά ακριβό και πολλά πράγματα γίνονται δυσεύρετα.»

Με δελτίο το καύσιμα

Για την Ιρανή ακτιβίστρια που αποφάσισε να μείνει στην πόλη, υπήρχε ένα αίσθημα εγκατάλειψης. «Η πίεση μέσα στη χώρα γίνεται τεράστια. Υπάρχουν ελλείψεις βασικών αγαθών. Δεν υπήρχε βενζίνη πουθενά. Σήμερα σε πολλά μέρη δίνουν μόνο πέντε λίτρα καυσίμου στον καθένα. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επώδυνη.»

Σε άλλα μηνύματα που μεταφέρθηκαν μέσω συγγενών στο εξωτερικό, δύο κάτοικοι της Τεχεράνης είπαν ότι όλοι είχαν λάβει οδηγίες να μείνουν μέσα και ότι τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης έδιναν συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν τον τοξικό αέρα και να παραμείνουν ασφαλείς.

Ο Μεχντί – μιλώντας με ψευδώνυμο – είναι 42χρονος ιδιοκτήτης εστιατορίου που ζει στα δυτικά της πόλης. Είπε ότι ο φόβος της εισπνοής τοξικού αερίου και της επαφής με οτιδήποτε θυμίζει την περίοδο του Covid. «Φοβόμαστε ακόμη και να καθαρίσουμε τα παράθυρα και τα μπαλκόνια. Υπάρχει αιθάλη παντού και δεν θέλουμε ούτε με γάντια να την αγγίξουμε. Τα μάτια μου καίνε και κοιτάζω έξω και βλέπω ανθρώπους χωρίς μάσκες να συνεχίζουν τη ζωή τους. Εγώ δεν είμαι τόσο γενναίος. Υπάρχει μια μυρωδιά στον αέρα που δεν μπορώ να εξηγήσω.»

«Είμαστε μόνοι μας, αυτό το καθεστώς δε νοιάζεται για μας»

Αλλος κάτοικος της Τεχεράνης είπε ότι σχεδίαζε επίσης να φύγει από την πόλη και ότι θα ήταν επικίνδυνο να σερβίρει φαγητό στο εστιατόριό του μέχρι να ξέρει ότι το νερό είναι ασφαλές. «Πίστεψέ με, είμαστε μόνοι μας. Αυτό το καθεστώς δεν νοιάζεται για εμάς, οπότε γιατί να απευθύνω έκκληση σε κάποια ξένη δύναμη να νοιαστεί; Και πες σε αυτούς που λένε ότι το ζητήσαμε. Όχι! Δεν ζητήσαμε τον θάνατο των ανθρώπων μας, που έτσι κι αλλιώς σκοτώνονταν από το καθεστώς. Και αν δεν νοιάστηκες όταν μας πυροβολούσαν, κλείσε το στόμα σου τώρα. Εμείς [οι κάτοικοι της Τεχεράνης] είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, ακόμη κι αν αυτή η κυβέρνηση δεν το κάνει.»

Καθώς το Ισραήλ στόχευε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου το βράδυ του Σαββάτου, μία 39χρονη που δεν ήθελε να δημοσιευτεί το όνομά της, προσπάθησε να φύγει από τα νότια της πρωτεύουσας, όπως έκανε γνωστό σε μηνύματα. Πιστεύοντας ότι οι επιθέσεις θα χειροτέρευαν νωρίς το επόμενο πρωί, εκείνη και ο σύζυγός της μάζεψαν τα απαραίτητα και μπήκαν στο αυτοκίνητο. Μετά από λίγα λεπτά οδήγησης, είδε έντονες φλόγες στον ουρανό προς την πετρελαϊκή εγκατάσταση Σαχρ-ε Ρέι.

Νομίζοντας ότι ήταν απλώς μια ακόμη έκρηξη, συνέχισε να οδηγεί, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι η εγκατάσταση είχε χτυπηθεί. Η διακοπή του διαδικτύου που επέβαλε το καθεστώς σήμαινε ότι δεν είχε καμία πληροφορία για το τι είχε χτυπηθεί και πού. «Νόμιζα ότι ήταν ασφαλές να φύγω τώρα, επειδή θα χτυπούσαν νωρίς το πρωί [της Κυριακής], αλλά έπρεπε να επιστρέψω», είπε.

«Η Τεχεράνη καίγεται»

Γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου, έγραψε: «Η Τεχεράνη καίγεται. Και ο καπνός έχει γεμίσει τους δρόμους. Είναι αδύνατο να οδηγήσεις έξω από την πόλη αυτή τη στιγμή και ακόμη και με τα παράθυρα κλειστά, ο βαρύς καπνός μπαίνει μέσα… [Δεν έχω] ιδέα αν πρέπει να μείνω μέσα ή να ρισκάρω τις φλόγες και να οδηγήσω έξω ενώ ακόμη καίγεται. Δεν έχω καν μάσκα.»

Αλλά την Κυριακή, η Μεχνάζ αποφάσισε ότι το να μείνει στην πόλη δεν ήταν πλέον εφικτό. Έφυγε γύρω στις 11:30 το πρωί και οδήγησε προς το σπίτι των γονιών της, εκτός επαρχίας.

«Υπήρχε μεγάλη ουρά για βενζίνη και έβαζαν όριο στο πόσο μπορούσαμε να γεμίσουμε», είπε. «Η εγκατάσταση του Ρέι, δε θα το πιστέψεις, ήταν ακόμη στις φλόγες και είναι τρελό, γιατί τη νύχτα έμοιαζε με μέρα και τη μέρα ήταν τόσο σκοτεινά που έμοιαζε με νύχτα χωρίς φεγγάρι. Τόσο, τόσο σκοτεινά, όπως και το μέλλον μας.»