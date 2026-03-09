Τα πλήγματα του Ισραήλ σε 30 αποθήκες καυσίμων του Ιράν το Σάββατο ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες των ΗΠΑ, όταν το Τελ Αβίβ τις είχε ενημερώσει εκ των προτέρων, προκαλώντας την πρώτη σημαντική ρήξη μεταξύ των συμμάχων από την έναρξη του πολέμου πριν από οκτώ ημέρες, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο, ισραηλινό αξιωματούχο και πηγή με γνώση του θέματος, όπως αναφέρει το Axios.

Γιατί έχει σημασία;

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να ανησυχούν ότι τα πλήγματα του Ισραήλ σε υποδομές του Ιράν θα μπορούσαν να έχουν αντίθετα στρατηγικά αποτελέσματα.

Είναι η πρώτη ουσιαστική ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών, κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης «Επιχείρησης Epic Fury» στο Ιράν.

Ενδοσκόπηση

Οι επιθέσεις του ισραηλινού αεροπορικού σώματος το Σάββατο προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στην Τεχεράνη, με φλόγες ορατές από χιλιόμετρα μακριά και πυκνό καπνό να καλύπτει την πρωτεύουσα.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ισχυρίστηκε σε δήλωσή του ότι οι αποθήκες καυσίμων «χρησιμοποιούνται από το ιρανικό καθεστώς για την προμήθεια καυσίμων σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών του οργάνων».

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο, εν μέρει, να προειδοποιήσουν το Ιράν να σταματήσει να στοχεύει ισραηλινές πολιτικές υποδομές.

Πίσω από το γεγονός

Αμερικανοί και ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι IDF, οι οποίες ανέλαβαν δημόσια την ευθύνη, ισχυριζόμενες ότι στόχευαν «τη στρατιωτική υποδομή του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», ενημέρωσαν τον αμερικανικό στρατό πριν από τα πλήγματα, αλλά οι αμερικανοί αιφνιδιάστηκαν από την έκταση των επιθέσεων. «Δεν θεωρούμε ότι ήταν καλή ιδέα», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Ένας ισραηλινός αξιωματούχος από την πλευρά του, ανέφερε στο Axios ότι η αντίδραση των ΗΠΑ στα πλήγματα ήταν τύπου «WTF» (σ.σ. έντονη έκπληξη/αγανάκτηση).

Ωστόσο, το γεγονός δεν έχει σχολιαστεί ούτε από το IDF, ούτε από τον Λευκό Οίκο.

Η μεγάλη εικόνα

Αν και οι εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν δεν είναι εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανησυχούν ότι οι εικόνες από τις φλεγόμενες αποθήκες θα μπορούσαν να τρομάξουν τις αγορές πετρελαίου και να ωθήσουν τις τιμές της ενέργειας ακόμη υψηλότερα.

«Ο πρόεδρος δεν εγκρίνει την επίθεση. Θέλει να σώσει το πετρέλαιο. Δεν επιθυμεί να το καταστρέψει. Αυτό θυμίζει στους πολίτες την αύξηση των τιμών της βενζίνης», δήλωσε ένας σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Η άλλη πλευρά

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού αρχηγείου Κάταμ αλ-Ανμπιά, το οποίο εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, προειδοποίησε το Σάββατο ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν, η Τεχεράνη ενδέχεται να ανταποκριθεί με παρόμοιες επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Πρόσθεσε επίσης, ότι μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει στοχεύσει τις περιφερειακές υποδομές καυσίμων και ενέργειας και απείλησε ότι αν το Ιράν το κάνει, οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ένας από τους ανώτατους αξιωματούχους του καθεστώτος, προειδοποίησε ότι αν οι επιθέσεις στις υποδομές συνεχιστούν, το Ιράν θα ανταποδώσει «χωρίς καθυστέρηση».

Τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια;

Ένας αμερικανός αξιωματούχος εξηγεί ότι η διαφωνία και οι προσδοκίες των ΗΠΑ από τον πόλεμο συγκριτικά με το Ισραήλ, αναμένεται να συζητηθούν σε ανώτερα πολιτικά επίπεδα μεταξύ των δύο συμμάχων.