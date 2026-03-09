Το Ισραήλ με τον αέρα του ισχυρού μετά την επίθεση στο Ιράν κυριολεκτικά ξεσπαθώνει στη Δυτική Όχθη σκοτώνοντας Παλαιστίνιους αμάχους. Συγκεκριμένα, Ισραηλινοί έποικοι και στρατιώτες σκότωσαν τρεις Παλαιστινίους στο χωριό τους, κοντά στη Ραμάλα, το βράδυ του Σαββάτου. Πρόκειται για την τρίτη θανατηφόρα επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα κλιμακούμενης ισραηλινής βίας σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ισραηλινοί έποικοι έχουν πυροβολήσει και σκοτώσει πέντε πολίτες κατά τη διάρκεια εισβολών σε παλαιστινιακούς ελαιώνες, χωριά και βοσκοτόπια, στο σύντομο διάστημα από τότε που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν νέο πόλεμο με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ένα έκτο άτομο πέθανε το Σάββατο αφού εισέπνευσε στρατιωτικού τύπου δακρυγόνα που χρησιμοποίησε ο ισραηλινός στρατός.

Νέος αποκλεισμός στη Γάζα, εντείνονται οι επιθέσεις

Η κλιμάκωση της περιφερειακής σύγκρουσης απομάκρυνε την προσοχή από την Παλαιστίνη τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και σε δημοσιογραφικό και πολιτικό με αποτέλεσμα η κατεχόμενη Παλαιστίνη να βάλλεται: Οι ισραηλινές αρχές επέβαλαν νέο αποκλεισμό στη Γάζα και εισήγαγαν εκτεταμένους περιορισμούς μετακίνησης σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ οι έποικοι ενέτειναν τις επιθέσεις τους σε παλαιστινιακή γη, καλλιέργειες, ζώα και σπίτια.

Βανδαλισμοί από τους εποίκους

«Υπό την κάλυψη του πολέμου, η συνεργασία μεταξύ του στρατού και των ισραηλινών πολιτοφυλακών εποίκων βαθαίνει την εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη», δήλωσε αυτή την εβδομάδα η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem.

«Οι έποικοι βόσκουν σκόπιμα τα ζώα τους σε καλλιεργημένα παλαιστινιακά χωράφια, καταστρέφουν καλλιέργειες και αποθηκευμένα τρόφιμα, κλέβουν ζώα και βανδαλίζουν ηλιακούς συλλέκτες και δεξαμενές νερού. Έχουν επίσης χρησιμοποιήσει μπουλντόζες για να ισοπεδώσουν και να καταλάβουν ιδιωτική παλαιστινιακή γη.»

Πυροβολισμοί στο κεφάλι

Οι πιο πρόσφατες δολοφονίες σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου, αφού Παλαιστίνιοι από το Αμπού Φάλαχ προσπάθησαν να σταματήσουν μια ομάδα μασκοφόρων Ισραηλινών που βανδάλιζαν ελαιόδεντρα έξω από την πόλη. Δεκάδες ένοπλοι έποικοι κατέβηκαν αργότερα στην πόλη, όπως είπαν συγγενείς και γείτονες των νεκρών στην Guardian, και σκότωσαν τον Θάερ Φαρούκ Χαμάγιελ, 30 ετών, και τον Φάρα Τζαουντάτ Χαμάγιελ, 57 ετών. Και οι δύο άνδρες είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι.

Θάνατος από χημικά

Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας που έφτασαν αργότερα στο σημείο της σύγκρουσης εκτόξευσαν στρατιωτικού τύπου δακρυγόνα στους στενούς δρόμους του Αμπού Φάλαχ. Ο Μοχάμεντ Χασάν, 54 ετών, πατέρας τεσσάρων παιδιών, πέθανε αφού τα εισέπνευσε.

«Κανείς δεν λογοδοτεί»

«Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ο κόσμος είναι απορροφημένος με τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ οι έποικοι, προστατευμένοι από τον ισραηλινό στρατό, συνεχίζουν να επιτίθενται σε αθώους πολίτες», δήλωσε ο Αμίν Σούμαν, μέλος του τοπικού συμβουλίου στο Αμπού Φάλαχ. «Κανείς δεν λογοδοτεί.»

Συνεργασία ισραηλινού στρατού και εποίκων

Οι επιθέσεις των εποίκων είχαν ενταθεί την τελευταία εβδομάδα και το Σάββατο έφτασαν οπλισμένοι με ρόπαλα, σφεντόνες, πιστόλια και τυφέκια M16, είπε ο Χάμιντ Χαμάγιελ, ξάδερφος του Θάερ. «Ο στόχος τους είναι να κατασχέσουν τη γη και να μας αναγκάσουν να φύγουμε. Τέτοιες επιθέσεις δε θα συνέβαιναν χωρίς τη στενή συνεργασία μεταξύ των εποίκων και του ισραηλινού στρατού.»

Ο ισραηλινός στρατιωτικός διοικητής για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υποστράτηγος Άβι Μπλουθ, χαρακτήρισε τους πυροβολισμούς στο Αμπού Φάλαχ «απαράδεκτο περιστατικό». Θα υπάρξει «μηδενική ανοχή για πολίτες που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους», πρόσθεσε, και είπε ότι οι υπεύθυνοι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, δε σχολίασε άμεσα δύο θανατηφόρους πυροβολισμούς που διαπράχθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα από Ισραηλινούς έποικους-εφέδρους που φορούσαν στρατιωτικές στολές, στους οποίους τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και ένας τέταρτος τραυματίστηκε σοβαρά.

Αιματηρός απολογισμός

Τη Δευτέρα, δύο αδέλφια σκοτώθηκαν όταν προσπάθησαν να εμποδίσουν έποικους να καταστρέψουν ελαιόδεντρα στο Καριούτ, ένα μικρό παλαιστινιακό χωριό στη βόρεια Δυτική Όχθη. Ο Μοχάμεντ Τάχα Μουαμάρ, 52 ετών, πυροβολήθηκε στο κεφάλι, και ο Φαχίμ Τάχα Μουαμάρ, 48 ετών, πυροβολήθηκε στο κάτω μέρος του σώματος. Όταν έφτασε ο ισραηλινός στρατός, συνέλαβε περισσότερους από 20 Παλαιστινίους από το χωριό και οι οδικοί αποκλεισμοί εμπόδισαν τα ασθενοφόρα να φτάσουν στους τραυματίες για περισσότερο από μία ώρα, ανέφερε η B’Tselem.

Την ημέρα μετά τον πυροβολισμό, ο ισραηλινός στρατός είπε ότι είχε κατασχέσει το όπλο ενός εφέδρου, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε την Κυριακή ότι ο στρατός αντιμετωπίζει την επίθεση με «ύψιστη σοβαρότητα» και ότι διεξάγεται έρευνα.

Πυροβολισμός εξ επαφής

Το Σάββατο σημειώθηκε άλλη μία δολοφονία στο αντίθετο άκρο της Δυτικής Όχθης. Έποικοι οδήγησαν κοπάδια ζώων σε παλαιστινιακή γη στο χωριό Ουάντι α-Ραχίμ, στους νότιους λόφους της Χεβρώνας, και άνοιξαν πυρ εξ επαφής όταν οι κάτοικοι προσπάθησαν να τους σταματήσουν.

Ο Αμίρ Μοχάμεντ Σανάραν, 28 ετών, σκοτώθηκε και ο αδελφός του, Χάλεντ, τραυματίστηκε σοβαρά. Βίντεο που τραβήχτηκε λίγες στιγμές μετά την επίθεση και κοινοποιήθηκε από την B’Tselem δείχνει έναν Ισραηλινό με στρατιωτική στολή να κρατά ένα αυτόματο όπλο λίγα μέτρα από έναν άνδρα που είναι πεσμένος στο έδαφος. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τον πυροβολισμό.

Οχημα βίας ο ισραηλινός στρατός

Οπως αναφέρει ο Guardan, aπό τον Οκτώβριο του 2023, βίαιοι έποικοι έχουν χρησιμοποιήσει τον ισραηλινό στρατό ως όχημα για να κλιμακώσουν την εκστρατεία τους εναντίον των Παλαιστινίων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εφεδρικές μονάδες που προέρχονται από τους οικισμούς έχουν λειτουργήσει ως άτυπες πολιτοφυλακές, σύμφωνα με Ισραηλινούς στρατιώτες, ακτιβιστές και τα Ηνωμένα Έθνη.

Δέκα επιθέσεις ημερησίως

Η οργάνωση Breaking the Silence, μια ομάδα υπεράσπισης πρώην Ισραηλινών στρατιωτών, δήλωσε ότι οι έποικοι πραγματοποιούν κατά μέσο όρο 10 επιθέσεις ημερησίως σε όλη τη Δυτική Όχθη, υπό την κάλυψη του πολέμου. «Όπως συμβαίνει συχνά όταν η προσοχή των μέσων ενημέρωσης μετατοπίζεται, το Ισραήλ άρπαξε τη στιγμή για να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον των Παλαιστινίων», ανέφερε η ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Καθώς οι πύραυλοι εκτοξεύονται και το Ιράν κυριαρχεί ξανά στα πρωτοσέλιδα, μην αποστρέφετε το βλέμμα σας από την εθνοκάθαρση που ξεδιπλώνεται στη Δυτική Όχθη.»