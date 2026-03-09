Έναν απρόσμενο επισκέπτη είχαν το βράδυ της Δευτέρας οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες του στίβου που προπονούνται στο ΟΑΚΑ. Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που ανέβασε η Ολυμπιονίκης του άλματος εις ύψος, Νίκη Μπακογιάννη, μια αλεπού βρέθηκε στο προπονητήριο του στίβου.

Μάλιστα, όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα έδειξε μια ιδιαίτερη αδυναμία στο σκάμμα του μήκους. Η αλεπού έδειξε να απολαμβάνει το παιχνίδι με την άμμο και το γρασίδι. Τώρα εάν ο Μίλτος Τεντόγλου απέκτησε μια νέα αντίπαλο θα το δείξει το μέλλον.