Παρά τα περίπου 2.500 καταφύγια στην Κύπρο, πάνω από τους μισούς πολίτες μένουν απροστάτευτοι, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία, με αφορμή την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η εμπλοκή του νησιού στον πόλεμο στο Ιράν. Η Πολιτική Άμυνα προειδοποιεί για περιορισμένη κάλυψη και δίνει οδηγίες για προστασία σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, ενώ νέα μέτρα και κίνητρα για καταφύγια σε νέες οικοδομές είναι στο δρόμο.

Περιορισμένη χωρητικότητα καταφυγίων

Η επικεφαλής της Πολιτικής Άμυνας, Μαρία Παπά, ανέφερε σε δηλώσεις που παραχώρησε μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, ότι υπάρχουν περίπου 2.500 καταφύγια, ικανά να φιλοξενήσουν μόνο το 45% του πληθυσμού. «Η χωρητικότητα αυτή δεν επαρκεί για όλους», τόνισε, προσθέτοντας ότι η Πολιτική Άμυνα εξετάζει τρόπους αύξησης μέσω κινήτρων για νέες οικοδομές, ώστε να δεσμεύονται χώροι για καταφύγια.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι για δεκαετίες η χωρητικότητα ήταν γύρω στο 30% και ότι οι πρόσφατες προσπάθειες την ανέβασαν μόνο στο 45%, με κύριο εμπόδιο την άρνηση ιδιωτών να παραχωρήσουν χώρους.

Ανεπαρκές σύστημα προειδοποίησης

Η εγκατάσταση σειρήνων και η ανάπτυξη του συστήματος πρώιμης προειδοποίησης προχωρούν αργά, ενώ στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν σειρήνες, οι υπάλληλοι και οι εθελοντές ενημερώνουν προσωπικά τους πολίτες. Παρά τις προειδοποιήσεις, η ενημέρωση καθυστερεί σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο για όσους δεν έχουν κοντά καταφύγιο.

Οι πολίτες που δε διαθέτουν καταφύγιο, πρέπει να παραμένουν σε στιβαρά κτίρια ή, σε εξωτερικούς χώρους, να πέφτουν στο έδαφος με το πρόσωπο προς τα κάτω, ή να καταφύγουν σε κοντινές τάφρους έως ότου περάσει ο κίνδυνος.

Νέα μέτρα, αλλά η ανάγκη παραμένει

Διεξάγονται ασκήσεις ετοιμότητας για τον πληθυσμό, ενώ την επόμενη εβδομάδα αναμένεται υπουργική απόφαση που θα δίνει κίνητρα σε νέες πολυκατοικίες για χρήση χώρων ως καταφύγια.

Ο κ. Ιωάννου υπογράμμισε ότι η πλήρης κάλυψη του πληθυσμού παραμένει μακριά, παρά την πρόοδο στην κατασκευή καταφυγίων και στο σύστημα πρώιμης προειδοποίησης, τονίζοντας την ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης της προστασίας των πολιτών.