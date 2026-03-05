To μικρότερο μοντέλο της Cupra ανανεώνεται, αποκτώντας πρόσβαση σε μια σειρά βελτιώσεων που το εναρμονίζουν με τα νεότερα μοντέλα της γκάμας των Ισπανών αλλά και με φόντο την άφιξη του ακόμα μικρότερου Raval που θα κάνει την εμφάνισή του μέσα στην χρονιά.

Αν και οι ισπανοί σχεδιαστές δεν έχουν μεταβάλει τις αναλογίες του μικρομεσαίου Born, έχουν φροντίσει να προβούν σε αλλαγές που να τονίσουν την αθλητικότητα που είναι συνυφασμένη με την φίρμα. Κυρίαρχη αλλαγή στην όψη του η νέα μορφή του τριγωνικού μοτίβου στα φώτα που ακολουθεί το παράδειγμα των Tavascan και Terramar και, εκτός από το αισθητικό κομμάτι, πλέον ενσωματώνουν την τεχνολογία matrix-LED. Αυτά πλαισιώνουν την αναθεωρημένη γρίλια η οποία υιοθετεί περισσότερες χάλκινες λεπτομέρειες, τονίζοντας αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο της Cupra αλλά και υπηρετεί καλύτερα την αεροδυναμική.

Στο πίσω τμήμα, εκτός από τα νέα φώτα που απηχούν το μοτίβο των μπροστινών σε μια τρισδιάστατη αποτύπωση το Born παραλαμβάνει ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα και πέμπτη πόρτα ενώ χαμηλότερα διακρίνεται ένας πιο επιθετικά σμιλεμένος αεροδυναμικός διαχύτης που, αυτονόητα, παίζει τον δικό του ρόλο στην ροή του αέρα κάτω από το ηλεκτρικό hatchback. Στις λεπτομέρειες ξεχωρίζουν οι φωτιζόμενες χειρολαβές των θυρών ενώ έχουν προστεθεί νέου σχεδιασμού τροχοί 19 και 20 ιντσών καθώς και μια νέα γκρι απόχρωση για το αμάξωμα, ονόματι Timanfaya.

Στα ενδότερα την μάλλον μικρή για τα σύγχρονα δεδομένα οθόνη των 5,3 ιντσών αντικαθιστά μια νέα οθόνη 10,25 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων η οποία εκτός από το μεγαλύτερο μέγεθος υπόσχεται καλύτερα γραφικά με περισσότερη ευκρίνεια αλλά και αποτύπωση των δεδομένων. Τον ρόλο της κεντρικής οθόνης αναλαμβάνει μια οθόνη 12,9 ιντσών η οποία στο κάτω μέρος της διατηρεί μεν τα κυλιόμενα χειριστήρια αφής, προσφέρει όμως τον χειρισμό κρίσιμων λειτουργιών μέσω των νέων φυσικών διακοπτών στο τιμόνι. Μια ακόμα βελτίωση που έχει να κάνει με διακόπτες είναι η τοποθέτηση ξεχωριστών διακοπτών για τα πίσω παραθύρων.

Οι δύο ισχυρότερες από τις τρεις συνολικά εκδόσεις ισχύος του Born, αυτές των 231 και 326 ίππων επωφελούνται από paddles στο τιμόνι για τη ρύθμιση του συστήματος ανάκτησης ενέργειας κατά την επιβράδυνση το οποίο έχει βελτιωθεί και προσφέρει τη δυνατότητα «one pedal driving», δηλαδή την οδήγηση με μόνο την χρήση του πεντάλ «γκαζιού» σε αστικές συνθήκες καθώς το φρενάρισμα αναλαμβάνει το σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Οι επιλογές των προγραμμάτων οδήγησης γίνονται επίσης μέσω διακόπτη στο τιμόνι.

Σε όλες τις εκδόσεις, τα bucket καθίσματα επενδύονται με Seaquall Yarn, ένα υλικό που έχει δημιουργηθεί από επαναχρησιμοποιούμενα, πρώην άχρηστα υλικά ή από Dinamica το οποίο χρησιμοποιεί ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Επίσης οι Ισπανοί έχουν ανασχεδιάσει το εσωτερικό των θυρών και έχουν επίσης αυξήσει την ποσόστωση χάλκινων λεπτομερειών, στοχεύοντας σε συνδυασμό με τον βελτιωμένο ατμοσφαιρικό φωτισμό να ενισχύσουν την αίσθηση ποιότητας αλλά και τον χαρακτήρα του μοντέλου. Στα ανασχεδιασμένα στοιχεία συγκαταλέγονται οι νέοι αεραγωγοί για το πίσω κάθισμα και στις προσθήκες, ένα νέο ηχοσύστημα Sennheiser 10 ηχείων, περισσότερες θύρες USB-C, τεχνολογία V2L δηλαδή φόρτισης τρίτων συσκευών ενώ παρέχεται η δυνατότητα στον χρήση ή στους χρήστες να αξιοποιούν ως κλειδί το smartphone τους.

Το Born θα είναι διαθέσιμο με δύο μπαταρίες 58 kWh και 79 kWh. Η μικρότερη εφοδιάζει αποκλειστικά τη βασική έκδοση των 190 ίππων προσφέροντας αυτονομία 436 χλμ. ενώ η μεγαλύτερη τις άλλες δύο εκδόσεις των 231 και την κορυφαία VZ των 326 ίππων προσφέροντας αυτονομία 600 χλμ. και στις δύο περιπτώσεις. Να σημειωθεί επίσης ότι η ισχύς φόρτισης για τις δύο εκδόσεις με την μπαταρία των 79 kWh διαμορφώνεται σε 185 kW κάτι που σημαίνει αναπλήρωση της ενέργειάς τους σε χρόνο μεταξύ 26-30 λεπτών. Σε ότι αφορά την εισαγωγική έκδοση, ο χρόνος φόρτισης έως το 80% οριοθετείται επίσης σε 30 λεπτά σε ταχυφορτιστή DC.