Ανάμεσα στις πρεμιέρες της έκθεσης του Μονάχου, υπήρξε και μια «άτυπη» επίσημη πρώτη από την Cupra η οποία έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες συστάσεις για το σπορ προδιαγραφών ηλεκτρικό supermini της, ονόματι Raval, το οποίο αναμένεται το 2026.

Εν είδει υπενθύμισης, το Raval θα αποτελέσει την έκδοση παραγωγής του UrbanRebel Concept που η ισπανική φίρμα είχε παρουσιάσει το 2021, παίρνοντας θέση στη βάση της γκάμας της Cupra.

Αν και η πρώτη εικόνα του κρύβεται κάτω από καμουφλάζ, είναι σαφές ότι η αισθητική του μήκους 4,046 μ. μοντέλου είναι πιο προσγειωμένη σε σχέση με το πρωτότυπο που προηγήθηκε όπως επιβάλλει η προοπτική παραγωγής του. Σε κάθε περίπτωση το μοντέλο δείχνει να διαθέτει αιχμηρά σχεδιασμένους προφυλακτήρες, γωνιώδες καπό με άφθονες πτυχώσεις, μεγάλους τροχούς με το χαρακτηριστικό μοτίβο χιονονιφάδας που έχουμε συνδέσει με την Cupra και τα εξίσου γνώριμα, τριγωνικά φωτιστικά σώματα.

Στην αθέατη πλευρά του θα βρεθεί η αρχιτεκτονική MEB+ από την οποία θα προκύψουν επίσης τα VW ID.Polo, ID. Cross και Skoda Epiq αν και η Cupra θα φροντίσει να εξασφαλίσει στο Raval την γνώριμη σπορ συμπεριφορά με την οποία έχει συνδεθεί η μάρκα, αξιοποιώντας μια διαφορετική γεωμετρία για την ανάρτηση, σπορ set-up για το σύστημα διεύθυνσης και ανάλογες ρυθμίσεις για το λογισμικό που θα διασφαλίσουν τον απαιτούμενο δυναμισμό.

Επίσης η Cupra έχει ήδη «προεξοφλήσει» την παρουσία μιας έκδοσης με τα διακριτικά VZ η οποία θα τεθεί επικεφαλής της γκάμας σε διάστημα περίπου ενάμιση χρόνου από την άφιξη του μοντέλου. Σε επίπεδο ισχύος αυτή αναμένεται να κινηθεί πέριξ των 300 ίππων διατηρώντας την απαιτούμενη απόσταση από Born VZ.

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγικές εκδόσεις, αυτές θα κινηθούν χαμηλότερα σε επίπεδο ισχύος αν και δεδομένα η απόδοσή τους θα ξεπεράσει αυτές των βασικών εκδόσεων των ID.Polo, ID. Cross και Skoda Epiq, επιβεβαιώνοντας την σπορ υπόσταση της Cupra.

Aυτό που δεν πρόκειται να αλλάξει σε σχέση με τα εισαγωγικά μοντέλα των ομογάλακτων εταιρειών του ομίλου, είναι οι μπαταρίες καθώς και το Raval θα υιοθετήσει συστοιχίες λιθίου φωσφορικού σιδήρου με χωρητικότητα 38 και 56 kWh οι οποίες (και) στην περίπτωσή του αναμένεται να εξασφαλίζουν αυτονομία έως 420 χλμ.