Εκτός από το εξωπραγματικής αισθητικής Cupra Tindaya η ισπανική φίρμα παρουσίασε από το Μόναχο μια νέα σειρά εκδόσεων για τα Formentor, Leon και Terramar με την ονομασία Tribe Editions οι οποίες ξεχωρίζουν από τα ιδιαίτερα εξοπλιστικά και αισθητικά χαρακτηριστικά τους, εγκαινιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα εξατομίκευσης.



Για αρχή οι εκδόσεις Tribe υιοθετούν μια νέα πράσινη απόχρωση με την ονομασία Manganese Matt, νέου σχεδιασμού τροχούς και ζάντες με διάσταση 19 και 20 ιντσών και, κυρίως, αποτελούμενους κατά 20% από ανακυκλωμένα υλικά. Το παζλ συμπληρώνει το ιδιαίτερο φινίρισμα του εσωτερικού με επίσης νέες αποχρώσεις (Sulphur Green) και την υπόσχεση υψηλής βιωσιμότητας.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις συστάσεις, το 30% των πλαστικών του εσωτερικού αποτελείται από ανακυκλωμένα υλικά ενώ οι επενδύσεις των καθισμάτων κατασκευάζονται με τεχνική 3D. Για την ιστορία η συγκεκριμένη τεχνική ελέγχεται από υπολογιστή, εξασφαλίζοντας μέγιστη ακρίβεια και με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να μην αφήνει υπολείμματα. Επιπλέον οι πρώτες ύλες είναι κατά 100% προϊόντα ανακύκλωσης.

Να σημειωθεί ότι οι Tribe Editions είναι διαθέσιμες σε όλο το φάσμα κινητήρων στο οποίο προσφέρονται οι εκδόσεις των τριών μοντέλων από τον εισαγωγικό 1,5 λίτρου έως τις κορυφαίες plug-in υβριδικές διαμορφώσεις