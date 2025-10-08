Η ανανεωμένη εκδοχή του Cupra… ανανεώνει το ραντεβού της με ένα από τους πλέον εμβληματικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης στον όμιλο VW αλλά και στον κόσμο των επιδόσεων. Ο λόγος φυσικά για τον turbo πεντακύλινδρο κινητήρα των 2,5 λίτρων στον οποίο και η Cupra οφείλει ένα ηχηρό μέρος της ταυτότητάς της ως φίρμας υψηλών επιδόσεων.

Στην περίπτωση της αναγεννημένης έκδοσης VZ5 του Formentor, αποδίδει 390 ίππους και 480 Nm ροπής και επωφελείται από νέα χαρτογράφηση η οποία εγγυάται μια ακόμα πιο δυναμική και εκρηκτική εμπειρία.

Συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG και τετρακίνηση με σύστημα διαχείρισης ροπής το οποίο υπόσχεται τη συνεχή ανακατανομή της με απόλυτη ακρίβεια, αναλόγως με τις συνθήκες.

Η Cupra έχει φροντίσει να αντικατοπτρίσει την παραπάνω ισχύ και στην εμφάνισή του καθώς η έκδοση VZ5 επωφελείται από ανασχεδιασμένο μπροστινό προφυλακτήρα ο οποίος στο κάτω τμήμα του φιλοξενεί ένα προτεταμένο splitter. H έκδοση διαθέτει επίσης διογκωμένους θόλους, ανασχεδιασμένο πίσω προφυλακτήρα, πιο αιχμηρό διαχύτη και ένα σετ τεσσάρων απολήξεων για την εξάτμιση, διαγωνίως τοποθετημένων και με το γνώριμο φινίρισμα στην απόχρωση του χαλκού.

Το ίδιο φινίρισμα έχουν και οι λεπτομέρειες στις ζάντες των 20 ιντσών ενώ το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο σε μια παλέτα σκούρων αποχρώσεων οι οποίες ενισχύουν το «απειλητικό» του ύφος. Αντιστοίχως στα ενδότερα κυριαρχούν τα bucket CUP καθίσματα και λεπτομέρειες που τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης.

Η παραγωγή της έκδοσης VZ5 του Formentor θα ξεκινήσει από το α΄τρίμηνο του 2026 στο εργοστάσιο του Martorell στη Βαρκελώνη ενώ για πρώτη φορά το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο ως δεξιοτίμονο εκτός από αριστεροτίμονο.