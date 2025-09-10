H ισπανική φίρμα αποκάλυψε από το Μόναχο ένα σχεδόν εξωπραγματικά αιχμηρό πρωτότυπο μοντέλο με δύο σαφείς στόχους, εκτός φυσικά από τον εντυπωσιασμό που αναπόφευκτα αποτελεί η εικόνα ενός αυτοκινήτου με τόσο έντονες ακμές και σχεδίαση που δημιουργεί την αίσθηση που θα περίμενε κανείς από ένα batmobile.

Ο πρώτος είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας η οποία, όπως όλα δείχνουν, εξωθείται σε μια ακόμα πιο ακραία προσέγγιση καθώς η Cupra έχει αποκτήσει τη σιγουριά που της εξασφαλίζουν οι πωλήσεις της και η δημοτικότητα των μοντέλων της. Ο δεύτερος είναι να προλογίσει ένα νέο… μεγαλο- μεσαίο ηλεκτροκίνητο SUV με μήκος 4,7 μέτρων το οποίο θα τεθεί επικεφαλής της γκάμας της, παίρνοντας μια θέση πάνω από τα Terramar και Tavascan.

Σε ό,τι αφορά τις προθέσεις της Cupra σε σχέση (και) με το Tindaya όπως ονομάζεται το πρωτότυπο, την αιχμηρή αυτή δημιουργία «πυροδότησε» το μότο «αν δεν υπάρχει οδηγός, δεν υπάρχει Cupra». Αναφορικά με το εξωτικό του όνομα, έλκει την καταγωγή του από ένα ηφαίστειο στην Fuerteventura, μία από τις Κανάριες Νήσους. Για την ακρίβεια οι σχεδιαστές της ισπανικής φίρμας άντλησαν έμπνευση από τις βραχώδεις πτυχώσεις του εν λόγω φυσικού τοπίου για να σμιλέψουν τις επιφάνειες του Tindaya.

Mε αντίστοιχα «υλικά» έχει σμιλευτεί και το εσωτερικό το οποίο, ίσως επίσης προαναγγέλλει μια αλλαγή για τον σχεδιασμό στα ενδότερα των μοντέλων της Cupra καθώς το Tindaya δεν διαθέτει μια κεντρικά τοποθετημένη οθόνη παρά μόνο ένα διευρυμένο πίνακα οργάνων 24 ιντσών που φιλοξενεί σε μια κοίλη επιφάνεια όσα χρειάζεται ή επιθυμεί να γνωρίζει ο οδηγός.

Για τους προφανείς λόγους, επιπλέον εκκεντρικότητας η διαμόρφωση του εσωτερικού υιοθετεί μια 2+2 διάταξη αντί πενταθέσιας ενώ τα καθίσματα υιοθετούν τη λογική bucket, προϊδεάζοντας για την εξέλιξη των καθισμάτων της Cupra στο μέλλον. Όπως κάθε ηλεκτροκίνητο που σέβεται τον εαυτό του, έτσι και το Tindaya επωφελείται από πλήθος ανακυκλωμένων υλικών και έξυπνων μεθόδων παραγωγής. Επί παραδείγματι οι επενδύσεις αποτελούνται από vegan «δέρμα» ενώ τα προσκέφαλα αποτελούν προϊόντα τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Σε ό,τι αφορά την μελλοντική πραγματικότητά του, αυτή θα ξεκινήσει από την πλατφόρμα SSP η οποία θα αξιοποιηθεί από το σύνολο των εταιρειών που στεγάζονται στον όμιλο VW. Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα θα μπορεί να υποστηρίξει τόσο αμιγώς ηλεκτρικές υλοποιήσεις όσο και ηλεκτροκίνητες με range extender όπως ισχύει, προς το παρόν, για την περίπτωση του Tindaya.

Eν προκειμένω το εντυπωσιακό πρωτότυπο εφοδιάζεται με τετρακύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρου ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο γεννήτριας, παράγοντας ενέργεια για τις μπαταρίες και για τα δύο ηλεκτρικά μοτέρ συνδυαστικής ισχύος 496 ίππων. Όπως ίσως ήδη υποθέτει κανείς η ισχύς μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς ενώ σε επίπεδο επιδόσεων το Tindaya απαιτεί 4,1 δευτερόλεπτα για να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα, αποκτώντας έτσι εκτός από τον τίτλο του μεγαλύτερου σε μέγεθος κατασκευάσματος της Cupra και αυτό του ταχύτερου στην σύντομη ιστορία της φίρμας.

Η υβριδική range extender τεχνολογία του Tindaya του εξασφαλίζει αυτονομία σχεδόν 1.000 χλμ. ενώ αν και η ισπανική φίρμα δεν ανακοινώνει το μέγεθος της μπαταρίας, ωστόσο σύμφωνα με τις συστάσεις η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του μοντέλου διαμορφώνεται σε περίπου 300 χλμ.