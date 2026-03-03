Συναγερμός σήμανε στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή το οποίο εξετάζει σενάρια με στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Στελέχη διαβεβαιώνουν ότι ο βασικός κυβερνητικός σχεδιασμός για τη ΔΕΘ και οι κεντρικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής δεν μεταβάλλονται, καθώς το υφιστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και ο ευρωπαϊκός κανόνας δαπανών διασφαλίζουν τη συνέχεια του προγραμματισμού.

Βέβαια δεν παραλείπουν να αναφέρουν ότι ο Προϋπολογισμός 2026 έχει ήδη ενσωματώσει σενάρια ευαισθησίας για εξωγενείς κρίσεις, με την εκτίμηση ότι ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις είναι διαχειρίσιμες.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπογραμμίζουν ότι «το υπουργείο διαθέτει τα απαραίτητα δημοσιονομικά και θεσμικά εργαλεία και εφόσον απαιτηθεί θα προστατεύσει την πραγματική οικονομία με υπεύθυνες παρεμβάσεις. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη σε σημαντική απόσταση από ένα τέτοιο ενδεχόμενο».

Η Μέση Ανατολή και το fuel pass

Στο σενάριο κατά το οποίο η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα, είναι πιθανό να ενεργοποιηθούν στοχευμένα μέτρα στήριξης τύπου pass (όπως fuel pass) για τα νοικοκυριά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, στους λογαριασμούς ρεύματος και στις τιμές βασικών αγαθών.

Παράλληλα, προβλέπεται πακέτο έκτακτων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις που θα υποστούν ισχυρά πλήγματα από τις αυξήσεις ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι το fuel pass εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022, ως μέτρο στήριξης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών εν μέσω ενεργειακής κρίσης.

Τότε, η αμόλυβδη βενζίνη έφτανε έως και 2,40 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ, με το brent στα 120 δολάρια ανά βαρέλι.

Η επιδότηση κυμαινόταν από 30 έως 50 ευρώ για τρίμηνη περίοδο, με αυξημένο ποσό στα νησιά και χορηγείτο είτε σε ψηφιακή κάρτα καυσίμων είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2020 έως 30.000 ευρώ, με σκοπό την συμβολή στην κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2022.

Τα νοικοκυριά έλαβαν οικονομική ενίσχυση από 30 έως 50 ευρώ για τρίμηνη περίοδο, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας.

Στα νησιά το ποσό ήταν αυξημένο και η επιδότηση χορηγούνταν είτε σε ψηφιακή κάρτα για χρήση σε πρατήρια καυσίμων είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό με μικρότερο ποσό. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορούσε να δηλώνει μόνο ένα όχημα και μοτοσυκλέτα- μοτοποδήλατο για να λάβει τη σχετική επιδότηση.

Σημειώνεται ότι το ενεργειακό ζήτημα θα αποτελέσει βασικό ζήτημα συζήτησης στο Eurogroup της προσεχούς Δευτέρας.

