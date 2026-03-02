Η ένταση στη Μέση Ανατολή δε μένει εκτός ελληνικών συνόρων. Λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι ελληνικές αρχές έχουν σημάνει «κόκκινο» συναγερμό, με την κινητοποίηση να είναι καθολική.

Η Ελληνική Αστυνομία και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχουν ενεργοποιήσει όλα τα πρωτόκολλα, ενισχύοντας τα μέτρα φύλαξης σε σημεία που θεωρούνται πιθανοί στόχοι, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό δίκτυο της χώρας.

Διαρκείς συσκέψεις και αυξημένες περιπολίες

Στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις, με τις υπηρεσίες να επαναξιολογούν διαρκώς τα δεδομένα. Πρεσβείες, διπλωματικές αποστολές και επιχειρήσεις αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος βρίσκονται σε αυστηρότερο καθεστώς φύλαξης, με ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις και συχνότερες περιπολίες.

Το βάρος πέφτει στα χερσαία σύνορα της χώρας και σε κομβικές υποδομές, όπως μεγάλα αεροδρόμια, λιμάνια και στρατηγικά σημεία μεταφορών σε Αθήνα, Κρήτη και Ρόδο, αλλά και σε σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, όπως σχολεία, θρησκευτικοί χώροι και επιχειρήσεις, που συνδέονται με αμερικανικά ή ισραηλινά συμφέροντα.

Απευθείας γραμμή με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η κινητοποίηση δεν περιορίζεται εντός συνόρων. Η ΕΥΠ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με ευρωπαϊκές υπηρεσίες, ενώ υπάρχει στενή συνεργασία με αμερικανικές και ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, για ανταλλαγή πληροφοριών και αξιολόγηση πιθανών κινδύνων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόληψη. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει εντείνει την επιτήρηση προσώπων που έχουν αξιολογηθεί στο παρελθόν ως «ύποπτοι», ενώ παρακολουθούνται επικοινωνίες και διασυνδέσεις ατόμων με περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των πολεμικών συγκρούσεων.

Οι αρχές μάλιστα βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τα κλειστά κέντρα κράτησης σε όλη τη χώρα, για να αποκλειστεί το σενάριο, να κρατούνται άτομα που είτε μπορεί να θεωρούνται ως ύποπτα για έκνομη ενέργεια είτε, ακόμη και να επιχειρεί κάποιος τρίτος να τους στρατολογήσει για κάποιο ενδεχόμενο «χτύπημα».