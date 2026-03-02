Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού μπαίνουν οι εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεκινά κύκλο συναντήσεων με τους πολιτικούς αρχηγούς. Ταυτόχρονα, κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, προειδοποιώντας για κινδύνους εμπλοκής της Ελλάδας στην περιφερειακή κρίση.

Με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ, Νίκο Ανδρουλάκη θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, στη Βουλή ο πρωθυπουργός, προκειμένου να τον ενημερώσει κατ’ ιδίαν. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης είναι ανοιχτός να ενημερώσει κατ’ ιδίαν οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό το ζητήσει, εν μέσω μίας ιδιαίτερα ρευστής και επικίνδυνης διεθνούς συγκυρίας.

Παρέμβαση του πρωθυπουργού στη Βουλή για την επιστολική ψήφο

Την Τετάρτη, ο έλληνας πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο των αποδήμων. Πέρα από το νομοθετικό σκέλος, αναμένεται να αναφερθεί εκτενώς και στις διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα.

Εξωτερικό Μέτωπο: Κινήσεις Γεραπετρίτη και ενημέρωση των Επιτροπών

Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί τακτική ενημέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Εξάλλου, ο Γιώεργος Γεραπετρίτης συγκαλεί εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής την Τετάρτη 4 Μαρτίου. Στόχος, η αναλυτική συζήτηση για τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι πιθανές επιπτώσεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Αιτήματα για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών

ΠαΣοΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν σε έντονο τόνο τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Απαιτούν άμεση και επίσημη ενημέρωση, ειδικά μετά την αποστολή ελληνικών φρεγατών και ζεύγους F-16 στην Κύπρο.

Αίτημα αναβολής του νομοσχεδίου και επίσημη ενημέρωση της Ολομέλειας ζητεί το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ, μέσω επιστολής του Δημήτρη Κουτσούμπα, προειδοποιεί για τον κίνδυνο γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κάνει λόγο για «βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς», αναφερόμενο στη βάση της Σούδας και στο ενδεχόμενο κινδύνου για έλληνες εργαζομένους στο Ιράν και τη γύρω περιοχή.

Επιπλέον, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Περισσού ζητά την αναβολή της συζήτησης για το νομοσχέδιο περί εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και επιστολικής ψήφου. Ζητά επίσης πλήρη ενημέρωση από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, με δυνατότητα τοποθέτησης όλων των κομμάτων.

ΣΥΡΙΖΑ: «Η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης»

Πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζουν ότι απαιτείται χάραξη εθνικής γραμμής μέσω Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι λειτουργεί ως «δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος» και υπογραμμίζουν ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε στρατιωτική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, παραμένοντας σταθερά στη διεθνή νομιμότητα.

Για νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας προειδοποιεί η Νέα Αριστερά

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι ο πόλεμος στο Ιράν λειτουργεί ως «επιταχυντής της ενεργειακής ακρίβειας». Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα, ως ενεργειακά εξαρτημένη χώρα, κινδυνεύει να δει εκ νέου αύξηση τιμών σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.

Καταγγέλλει πως η κυβέρνηση αξιοποιεί τις κρίσεις ως πρόσχημα για να μην εφαρμόζει ουσιαστική προστασία των καταναλωτών, επιτρέποντας την παγίωση της ακρίβειας.