Φωτιά στις τιμές στα καύσιμα, που ήδη κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων μηνών, βάζει η σοβαρή γεωπολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει με την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Βrent και καύσιμα

Το Brent ήδη διαπραγματεύεται πάνω από τα 71–72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κινείται κοντά στα 66–67 δολάρια, καταγράφοντας ιδιαίτερη άνοδο μέσα σε λίγες μόνον εβδομάδες.

Βέβαια ειδικό ρόλο προς τούτο διαδραματίζουν τα μεγάλα hedge funds, καθώς σύμφωνσα με τα στοιχεία του ICE Futures Europe, οι διαχειριστές κεφαλαίων αύξησαν τις καθαρές θέσεις αγοράς (net-long) στο Brent κατά 57.766 συμβόλαια, ανεβάζοντας το συνολικό τους ποντάρισμα σε υψηλό 22 μηνών.

Το Ιράν είναι ιδρυτικό μέλος του OPEC και παράγει περίπου 3,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περίπου 4% της παγκόσμιας παραγωγής, γεγονός που το καθιστά τον έκτο μεγαλύτερο παραγωγό παγκοσμίως.

Tα Στενά του Ορμούζ

Έτι περαιτέρω, σημαντικότερη είναι η γεωστρατηγική του θέση, καθώς ελέγχει τη βόρεια πλευρά των Στενών του Ορμούζ από τα οποία διέρχεται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Ως εκ τούτου μία παρατεταμένη διακοπή ή περιορισμός της ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να προκαλέσει σοκ προσφοράς με εκρηκτικές συνέπειες για τις τιμές.

Ο ΟΠΕΚ και το ενδεχόμενο αύξησης παραγωγής

Υπό το πρίσμα των εξελίξεων, ο ΟΠΕΚ+ αναμένεται να εξετάσει το ενδεχόμενο πιο γενναίας αύξησης της παραγωγής πετρελαίου κατά τη συνεδρίαση των βασικών του μελών την Κυριακή 1/3, στον απόηχο των αεροπορικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες κατά ιρανικών στόχων, όπως ανέφερε εκπρόσωπος του οργανισμού.

Το σχήμα, στο οποίο πρωταγωνιστούν η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, είχε έως πρόσφατα προσανατολιστεί σε ήπιες αυξήσεις από τον Απρίλιο, μετά από τρίμηνη διατήρηση της παραγωγής σε σταθερά επίπεδα. Ωστόσο, οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις φαίνεται να επαναφέρουν στο τραπέζι σενάρια ταχύτερης ενίσχυσης της προσφοράς.

Στην εγχώρια αγορά τώρα, η αναταραχή αναφορικά με την κρίσιμη κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ – Ιραν έφερε αυξητικές τάσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Φωτιά στις αντλίες στην εγχώρια αγορά

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στις 26 Φεβρουαρίου διαμορφώθηκε στα 1,749 ευρώ το λίτρο από 1,734 που ήταν στις 18 Φεβρουαρίου. Ομοίως ανοδική πορεία ακολούθησε το πετρέλαιο κίνησης με την τιμή του να φτάνει στα 1,561 ευρώ από 1,545 και το πετρέλαιο θέρμανσης να σκαρφαλώνει στα 1,176 από 1,156 ευρώ ανά λίτρο.

Στο νομό Αττικής η αμόλυβδη βενζίνη έφτασε προχθές στα 1,734 ευρώ ανά λίτρο έναντι 1,719 στις 18 Φεβρουαρίου, με το πετρέλαιο κίνησης να διαμορφώνεται στα 1,548 από 1,531 και το πετρέλαιο θέρμανσης να «τσιμπα» αρκετά στα 1,163 από 1,139.

Ακριβότεροι νομοί σε ότι αφορά στην αμόλυβη βενζίνη είναι τα Δωδεκάνησα με 1,887 ευρώ ανά λίτρο, η Ευρυτανία με 1,836, οι Κυκλάδες με 1,972, η Λέσβος με 1,829 και η Λευκάδα με 1,818 ευρώ ανά λίτρο.

Οι τιμές διυλιστηρίου, κατέγραφαν σταθερά ανοδική πορεία από τις 18 Φεβρουαρίου, όπου από 1.230,577 ανα m3, έφτασαν στις 24 του μήνα στα 1.256,154 για να διαμορφωθούν εχθές 27 Φεβρουαρίου στα 1.259,459 ευρώ ανά m3.

