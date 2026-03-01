Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου, όταν εκδηλώθηκε, από άγνωστη ακόμη αιτία, φωτιά σε θάλαμο του δευτέρου ορόφου, που ήταν υπό ανακατασκευή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον δεύτερο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική, πιθανότατα έπειτα από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρολογικό πίνακα και καλώδια. Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Μάλιστα για προληπτικούς λόγους, κυρίως λόγω του έντονου καπνού, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία του νοσοκομείου περίπου 30 άτομα, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν έπειτα από λίγη ώρα να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά.