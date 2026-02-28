Για πολλούς ανθρώπους, το άγχος και η έντονη επιθυμία για φαγητό είναι στενά συνδεδεμένα. Άλλοι μπορεί να βιώνουν το αντίθετο, δηλαδή έλλειψη όρεξης όταν αισθάνονται άγχος. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του νου και του σώματος και ότι το νευρικό μας σύστημα είναι κατά κάποιον τρόπο συνδεδεμένο με το πεπτικό μας σύστημα.

Το άγχος μπορεί να μας οδηγήσει να τρώμε χωρίς να σκεφτόμαστε ό,τι είναι διαθέσιμο ή εύκολο να βρούμε, κάτι που μπορεί να επιφέρει αύξηση βάρους και κακή γενική υγεία. Ωστόσο, ορισμένα τρόφιμα μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους. Την επόμενη φορά που θα νιώσετε άγχος, επιλέξτε ένα τρόφιμο γνωστό για την ιδιότητα του να «κατευνάζει» το άγχος.

Όταν ο νους μας καταγράφει κάτι ως αγχωτικό, το σώμα μας απελευθερώνει κορτιζόλη, γνωστή ως «ορμόνη του στρες», για να μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε στην αγχωτική στιγμή.

Όταν ο νους μας αισθάνεται αγχωμένος πιο συχνά από ό,τι συνήθως και απελευθερώνει μια πιο σταθερή ροή κορτιζόλης, αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Οι τροφές που ακολουθούν βοηθούν στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης, κάτι που μπορεί να συμβάλει στη μείωση του αισθήματος άγχους.

Αβοκάντο

Το μαγνήσιο και οι φυτικές ίνες είναι δύο θρεπτικά συστατικά που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων κορτιζόλης. Το αβοκάντο περιέχει και τα δύο. Επιπλέον, είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λίπη που είναι υγιεινά για την καρδιά.

Όσπρια

Όπως και τα αβοκάντο, τα φασόλια και οι φακές έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν το άγχος και την αγωνία. Τα ρεβίθια είναι μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, καθώς και μαγνησίου και L-τρυπτοφάνης, την οποία ο οργανισμός χρησιμοποιεί για να παράγει σεροτονίνη.

Λιπαρά ψάρια ή άλλα τρόφιμα πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα είναι χρήσιμα για την καταπολέμηση της φλεγμονής και μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του οργανισμού από τις αυξήσεις της κορτιζόλης. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων.

Τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, ο τόνος, οι σαρδέλες και το σκουμπρί, είναι η καλύτερη πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, αλλά μπορείτε επίσης να τα βρείτε σε αβοκάντο, σπόρους τσία και λιναριού, ελαιόλαδο και καρύδια.

Φρούτα

Η κατανάλωση φρούτων είναι πάντα μια καλή επιλογή και ένας καλός τρόπος για να μειώσετε το άγχος. Τα φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, όπως τα εσπεριδοειδή και οι φράουλες, είναι μια ιδιαίτερα καλή επιλογή.

Η έλλειψη βιταμίνης C έχει συνδεθεί με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος, ενώ η λήψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C έχει αποδειχθεί ότι έχει θεραπευτικά αποτελέσματα.

Σπανάκι, λάχανο, μπρόκολο

Όπως και τα φασόλια, τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών συσχετίζεται με μειωμένες πιθανότητες κατάθλιψης στις γυναίκες.

Ξηροί καρποί

Οι ξηροί καρποί περιέχουν μια ποικιλία βιταμινών, καθώς και πρωτεΐνες και λιπαρά που είναι υγιεινά για την καρδιά. Ένα μέταλλο που περιέχουν οι ξηροί καρποί είναι το σελήνιο, ένα μέταλλο που έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στη μείωση της επιλόχειας κατάθλιψης.

Με πληροφορίες από Brown University.