Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται σε νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη φάση, μετά το διάγγελμα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον ξεκίνησε «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» στο Ιράν.

Με σκληρή ρητορική και ανοιχτές προειδοποιήσεις για πιθανές αμερικανικές απώλειες, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την άμεση στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας δραματικά την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν «μεγάλη πολεμική επιχείρηση» στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να υπάρξουν αμερικανικές απώλειες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα στοχεύουν στην καταστροφή των ιρανικών πυραύλων και στον «αφανισμό» του ναυτικού της χώρας. Οι επιθέσεις έρχονται μετά από επανειλημμένες προειδοποιήσεις Ουάσινγκτον και Ισραήλ ότι θα προχωρήσουν εκ νέου σε στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη συνεχίσει τα πυρηνικά και βαλλιστικά της προγράμματα.

«Δεν κάνω αυτή τη δήλωση ελαφρά τη καρδία. Το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει να σκοτώσει», ανέφερε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε.

«Οι ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων μπορεί να χαθούν»

«Οι ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων μπορεί να χαθούν και ενδέχεται να έχουμε απώλειες, αυτό συμβαίνει συχνά στον πόλεμο. Όμως δεν το κάνουμε για το σήμερα. Το κάνουμε για το μέλλον και είναι μια ευγενής αποστολή», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε τελεσίγραφο στα μέλη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καλώντας τους να καταθέσουν τα όπλα και υποσχόμενος ότι θα τους παρασχεθεί ασυλία. «Η άλλη επιλογή είναι ο βέβαιος θάνατος», υπογράμμισε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν πραγματοποιήσει σειρά συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με την πιο πρόσφατη να διεξάγεται την Πέμπτη χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία.

«Το Ιράν αρνήθηκε, όπως κάνει εδώ και δεκαετίες. Απέρριψε κάθε ευκαιρία να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και δεν μπορούμε να το ανεχτούμε άλλο», κατέληξε ο Τραμπ.