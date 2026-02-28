Λίγη μόνο ώρα μετά την έναρξη των ισραηλινών και αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, η Τεχεράνη απάντησε στέλνοντας πυραύλους όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και σε στόχους, κυρίως αμερικανικούς, στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στο Άμπου Ντάμπι, στα ΗΑΕ, στο Ντουμπάι και αλλού.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έπληξαν στόχους στο Ιράκ ενώ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος με το Ιράν, το Ισραήλ είχε πλήξει στον Λίβανο τη Χεζμπολάχ, τον κυριότερο αλλά πλέον αποδυναμωμένο σύμμαχο του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Ο πόλεμος γενικεύτηκε πολύ πιο γρήγορα και εκτεταμένα απ’ όσο στον προηγούμενο πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ και Ιράν τον περασμένο Ιούνιο.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κινδυνεύει να εμπλακεί στη δίνη του πολέμου η Ευρώπη. Το Ιράν διαθέτει μόνο πυραύλους περιορισμένου βεληνεκούς, που δεν ξεπερνά τα 2.000 χλμ, και μετά βίας φθάνουν μακρύτερα από το Ισραήλ. Οι χώρες-σύμμαχοι της Τεχεράνης, Ρωσία και Κίνα, δεν πρόκειται να την βοηθήσουν στρατιωτικά γιατί δεν επιθυμούν καθόλου μια τέτοια εμπλοκή.

Οι σύμμαχοι της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή, το λεγόμενο «σιιτικό τόξο» από το Ιράν μέχρι τη Συρία, είναι αποδυναμωμένο ύστερα από τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα, κυρίως εναντίον της Χεζμπολάχ και των Χούθι, τα τελευταία χρόνια, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Ο πόλεμος μπορεί να κρατήσει αρκετές ημέρες, ίσως περισσότερες από τον προηγούμενο, των 12 ημερών, το περασμένο καλοκαίρι. Αυτή τη φορά ανάμεσα στις επιδιώξεις της Ουάσιγκτον, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είναι και η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Προς το παρόν, δεν έχουν φανεί ρωγμές στο καθεστώς της Τεχεράνης, που πατάσσει άγρια τους αντιφρονούντες, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, το οποίο θα εξαρτηθεί και από τις απώλειες που θα έχει η ιρανική ηγεσία.

Οι συνέπειες για την Ευρώπη και την Ελλάδα αναμένονται μόνο έμμεσες, όπως ενδεχομένως αυξήσεις στις τιμές καυσίμων. Αλλά ένας γενικευμένος, παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή είτε θα αυξήσει τις πιθανότητες να «ξεφύγει» κάτι (πχ πράξεις απελπισίας ή τρομοκρατικές) είτε θα αναδείξει έναν σαφή νικητή το οποίο θα φέρει ανακατατάξεις και, ας ελπίσουμε, ηρεμία στην περιοχή.