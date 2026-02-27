Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με το Ιράν, αλλά ότι αναμένονται περισσότερες συνομιλίες την Παρασκευή σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από το ταξίδι του στο Τέξας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να συνάψει συμφωνία με το Ιράν, αλλά επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν αυτή την εβδομάδα εν μέσω μαζικής στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη στο Ιράν, αλλά ότι μερικές φορές είναι αναπόφευκτο.

Ο μεσολαβητής Ομάν έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή για συζητήσεις σχετικά με το θέμα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ JD Vance, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.