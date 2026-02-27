Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την αποχώρηση μη αναγκαίου κυβερνητικού προσωπικού και μελών των οικογενειών τους από το Ισραήλ, λόγω αυξημένων κινδύνων ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks. In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

Σύμφωνα με τους New York Times, σε ηλεκτρονικό μήνυμα που έστειλε ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι στην αμερικανική αποστολή την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, αναφέρει πως όσοι επιθυμούν να φύγουν «πρέπει να το κάνουν σήμερα». Τους προέτρεψε να βρουν πτήση από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προς οποιονδήποτε προορισμό, για τον οποίο μπορούσαν να κλείσουν εισιτήριο. «Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε», επισήμανε, «αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Πρόσθεσε ότι, ενώ ενδέχεται να υπάρξουν περισσότερες πτήσεις προς το εξωτερικό τις επόμενες ημέρες, ωστόσο αυτό δεν είναι σίγουρο. Ήδη, η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM έχει αναστείλει τις πτήσεις προς το Ισραήλ, επικαλούμενη «εμπορικούς και λειτουργικούς λόγους».

«Εγκεκριμένη αποχώρηση» χωρίς λεπτομέρειες για τους κινδύνους

Η πρεσβεία δε διευκρίνισε τη φύση των κινδύνων που οδήγησαν στην «εγκεκριμένη αποχώρηση» (authorized departure), η οποία αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των εμπλεκόμενων στελεχών το εάν θα αναχωρήσουν η όχι από το Ισραήλ.

Το μέτρο υπολείπεται της υποχρεωτικής απομάκρυνσης, «για προληπτικούς λόγους», που εφαρμόστηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για μέρος του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας στη Βηρυτό.

Στρατιωτική κινητοποίηση και πυρηνικές διαπραγματεύσεις

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη μίας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών ολοκληρώθηκε χθες Πέμπτη, χωρίς ενδείξεις ουσιαστικής προόδου.

Προειδοποιήσεις της Τεχεράνης και φόβοι περιφερειακής κλιμάκωσης

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, ενώ μια περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να εμπλέξει και το Ισραήλ. Οι δύο αντίπαλοι είχαν συγκρουστεί σε πολεμική αναμέτρηση διάρκειας 12 ημερών, τον περασμένο Ιούνιο.

Την ίδια ώρα, αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να απομακρύνουν μέλη οικογενειών διπλωματικών υπαλλήλων και μη απολύτως απαραίτητο προσωπικό από ορισμένες τοποθεσίες στη Μέση Ανατολή ή να συστήνουν στους πολίτες τους να αποφύγουν ταξίδια προς το Ιράν, καθώς αυξάνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.