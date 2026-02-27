Ένα λάθος που έγινε πριν από αρκετά χρόνια, διορθώθηκε έστω και τώρα. Με πρωτοβουλία του Ισίδωρου Κούβελου και του Κυριάκου Γιαννόπουλου μετά από 14 χρόνια οι αδερφές Αλεξανδρή θα αγωνιστούν με τα Εθνικά χρώματα.

Η Άννα Μαρία, η Ειρήνη και η Βασιλική Αλεξανδρή αγωνίζονταν όλα αυτά τα χρόνια για την Αυστρία και πλέον θα αγωνίζονται για την Ελλάδα με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης γεννήθηκαν στο Βόλο το 1997.

Στα 15 τους μετακόμισαν στην Αυστρία και άλλαξαν εθνικότητα αφού έπεσαν πάνω στα χρόνια προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν κατακτήσει πολλά μετάλλια σε διεθνής αγώνες, ενώ στο Παρίσι ήταν τέταρτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΕ

«Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης αδερφές Αλεξανδρή θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με τα χρώματα της Ελλάδας.

Μετά από εντατικές προσπάθειες που ξεκίνησαν από πέρσι, του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρου Κούβελου, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της ΚΟΕ Κυριάκο Γιαννόπουλο και με τη βοήθεια χορηγού, οι Άννα-Μαρία, Ειρήνη και Βασιλική Αλεξανδρή αφήνουν την Αυστρία για την οποία αγωνίστηκαν για 14 χρόνια και θα συνεχίσουν να μετέχουν σε αγώνες με το ελληνικό εθνόσημο, με απώτερο στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Για την επιστροφή των τριών αθλητριών ο κ. Κούβελος δήλωσε: «Η επιστροφή της Άννας-Μαρίας, της Ειρήνης και της Βασιλικής στην ελληνική αθλητική οικογένεια μας γεμίζει χαρά, και υπερηφάνεια. Πρόκειται για τρεις σπουδαίες αθλήτριες, με διεθνείς διακρίσεις και ήθος, που έχουν αποδείξει ότι ανήκουν στην κορυφή του κόσμου.

Από την πρώτη στιγμή πιστέψαμε ότι η θέση τους είναι στην Ελλάδα και εργαστήκαμε μεθοδικά από τον περασμενο χρόνο ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με σεβασμό και ειλικρίνεια και σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιστροφή τους. Θέλω να τις ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους και να τις διαβεβαιώσω ότι η στήριξή μας θα είναι διαρκής και ουσιαστική.

Η παρουσία τους ενισχύει την Εθνική μας ομάδα και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας, προοπτικής και υψηλών στόχων ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες».

Οι αδερφές Αλεξανδρή γεννήθηκαν στο Βόλο το 1997 και ξεκίνησαν εκεί το άθλημα της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Από μικρή ηλικία έδειξαν το ταλέντο τους και το 2012 σε ηλικία 15 ετών, έφυγαν από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν στην Αυστρία, με τα χρώματα της οποίας αγωνίστηκαν σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.

Η Αννα Μαρία μαζί με την Ειρήνη αγωνίζονται στο ντουέτο και έχουν κατακτήσει μεταξύ δύο χρυσά μετάλλια στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της Σιγκαπούρης το 2025 και της Φουκουόκα το 2023 αλλά και δύο χάλκινα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι πήραν την 4η θέση, ενώ έχουν συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021 και του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016.

Η Βασιλική Αλεξανδρή έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων χρυσό μετάλλιο στο σόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2024 στο Βελιγράδι και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα το 2023 στο τεχνικό και το ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο. Eχει αναδειχθεί καλύτερη Ευρωπαία αθλήτρια στην καλλιτεχνική το 2024».