Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο και έχει απομακρυνθεί από τον εγχώριο ανταγωνισμό. Η κατάκτηση του Conference League και η εικόνα των ερυθρόλευκων στο Champions League επιβεβαιώνουν ότι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του μπορούν να κοιτάξουν οποιαδήποτε ομάδα στα μάτια.

Τα τελευταία τρία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει μπει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Κατέκτησε το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο, τερμάτισε στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του Europa League, ενώ φέτος έφτασε μέχρι τα νοκ άουτ του Champions League.

Όλα τα παραπάνω του αποτυπώνονται στην ευρωπαϊκή συγκομιδή του. Τα τελευταία τρία χρόνια ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα εκτός των Big 5, δηλαδή των κορυφαίων πέντε ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο σχετικό γράφημα που ακολουθεί οι ερυθρόλευκοι έχουν 51 βαθμούς και βρίσκονται στη 18η θέση της σχετικής λίστας. Από πάνω του θα συναντήσουμε ομάδες που αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Πώς ο Ολυμπιακός έφτασε σε αυτό το σημείο

Όπως μπορείτε να δείτε και στον πίνακα που ακολουθεί οι ερυθρόλευκοι έχουν σταθερά εξαιρετικοί συγκομιδή κάθε χρόνο την τελευταία τριετία. Συγκεκριμένα, συγκέντρωσαν 17 βαθμούς τη σεζόν 2024-45, 18,50 την επόμενη, ενώ φέτος σταμάτησαν στους 15.75. Η συνολική τους συγκομιδή είναι 51.250, ελάχιστα πίσω από τη Ρόμα και τη Λιλ που βρίσκονται ακριβώς από πάνω του.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Άρσεναλ η οποία έχει συγκεντρώσει 87,5 βαθμούς. Την ακολουθούν η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου. Συνολικά στην πρώτη 18άδα που παρουσιάζει η kassiesa βρίσκονται έξι ομάδες από την Αγγλία.

Από τρεις ομάδες έχουν η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, ενώ δύο έχει η Γαλλία.

