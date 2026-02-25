Ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν, τα έδωσε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και απέδειξε περίτρανα ότι είναι ομάδα επιπέδου Champions League, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι στην «Bay Arena» να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση για τους «16», μετά το 0-2 του πρώτου αγώνα.

Μια εξαιρετική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, που τα είχε όλα εκτός από γκολ, με τους Ερυθρόλευκους να κοιτάζουν στα μάτια την Λεβερκούζεν και στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού μάλιστα να είναι καλύτεροι από τους γηπεδούχους. Οι Γερμανοί, που ήταν τυχεροί σε αρκετές φάσεις, πήραν το 0-0 και την πρόκριση για την επόμενη φάση του Champions League, ενώ οι Πειραιώτες από την άλλη πλευρά κέρδισαν το απλόχερο χειροκρότημα των χιλιάδων οπαδών τους, που βρέθηκαν στο γήπεδο.